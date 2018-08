El Senado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria

El PP tuvo mayoría absoluta en el Senado en la X, XI y XII legislaturas además de ser el partido con más escaños en el Congreso. En la décima, que se inicia tras las elecciones de noviembre de 2012, el PP, con mayoría absoluta en ambas cámaras, aprueba la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que, pese a la opinión contraria de plumas doctísimas, es una norma constitucional porque el TC no ha dicho que no lo sea su artículo 15.6 que es el que está ahora de actualidad. Entre otras cosas porque ese artículo de la ley orgánica de abril de 2012 no ha sido recurrido. Ese artículo, constitucional mientras el TC no diga lo contrario, establece que el Acuerdo del Consejo de Ministros en que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se enviará a las Cortes Generales para su aprobación por el Congreso y por el Senado y si una de las dos cámaras rechaza el Acuerdo el Gobierno en el plazo de un mes deberá presentar otro que se someterá al mismo procedimiento. La ley orgánica en cuestión es una norma muy severa, basta leer el Preámbulo, que pretende garantizar la estabilidad presupuestaria sometiendo la labor del gobierno a serios controles de distinta naturaleza de los que no están ausentes las autoridades europeas, el Banco de España, el Banco Central Europeo, el Consejo de Política fiscal y financiera con presencia de las Comunidades Autónomas o la Comisión Nacional de Administración Local. Nada de extraño tiene que el legislador haya atribuido al Senado la misma facultad de veto que al Congreso sobre el acuerdo del Consejo de Ministros lo que no hace sino reforzar la necesidad de consenso sobre un asunto de tanta importancia. Recuérdese que en 2012 al gobierno de Rajoy con mayoría absoluta en el Congreso no le hacía falta atribuir al Senado esa facultad de control pero se consideró oportuno hacerlo y, como antes dije, nadie desde entonces recurrió el artículo 15.6 ante el TC. Se critica que mientras la Constitución coloca al Senado en una posición de, diríamos, subordinación respecto al Congreso dentro del procedimiento legislativo, de modo que el veto del Senado a un proyecto de ley aprobado por el Congreso es suspensivo durante dos meses, pasados los cuales la voluntad del Congreso prima y el proyecto sigue su tramitación dejando en nada el veto del Senado. Así sucede, en efecto, en el procedimiento legislativo pero es que aquí no se trata del procedimiento legislativo sino de un Acuerdo del Consejo de Ministros que no es un proyecto de ley y en el que por lo tanto nada tiene que ver el procedimiento legislativo. Es verdad que lo que ocurra con el acuerdo afectará al contenido material de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como le afectarán los controles de distinta naturaleza que la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria atribuye a distintos actores tanto españoles como europeos. No confundamos, lo que necesita el respaldo del Congreso y del Senado es el acuerdo del Consejo de Ministros que no es una ley. En cambio, la Ley de Presupuestos generales del Estado de cada año se tramita conforme al procedimiento legislativo común en el que el Senado sólo tiene un veto suspensivo.

La Ley Orgánica en cuestión puede ser modificada por otra ley orgánica conforme al procedimiento legislativo en el que el Senado, como he dicho, tiene veto suspensivo. Con esa modificación se podrá retirar al Senado la facultad de rechazar el Acuerdo y dejarla sólo en manos del Congreso. Si se hace será por conveniencia política de Sánchez y socios ya que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Así creo que se entenderá la modificación mucho mejor.