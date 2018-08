Gazapos y ataques de importancia

Desde el año 1985 (12-11-85), el PSOE viene luchando contra la discriminación lingüística de la mujer. Entonces, presentó una proposición no de Ley "pidiendo al Gobierno encomendar a la Real Academia Española, revisar conceptos y acepciones contenidas en el vocabulario que merecían tal reproche". Poco después, el previsor diario The Economist (20-12-86), avizorando la dextocracia "opresora", recordaba que, en las escuelas británicas, uno de cada diez niños era zurdo, y que el idioma inglés ensalzaba a la mano derecha. El marqués de Tamarón, prestigioso lingüista, en El guirigay emocional, recoge "las connotaciones negativas del vocablo 'siniestra', que viene del esku oker (mano retorcida) en vascuence o de esku erdi, según Antonio Tovar"? Tras la sugerencia de la vicepresidenta del Gobierno, de evitar el lenguaje sexista en la Constitución Española, nada extrañaría que, en otro paso, se propugnase modificar en la Biblia la visión de San Mateo (XXV-33-34), sobre el juicio final, en el que Dios pone a su derecha a los "buenos" y a su izquierda a los "malos". El profesor Juan Carlos Bermejo, catedrático de Historia Antigua de la USC que ha seguido puntualmente las comparecencias públicas de algunas ministras, recoge en un agudo análisis titulado "¿Debes algunas ministras repetir Primaria?". He aquí dos ejemplos: Isabel Celáa, titular de Educación y portavoz del Gobierno, respondió así al término de un Consejo de Ministros, con elevado tono profesoral, a los requerimientos de un informador: "Sabe Vd lo que es sintaxis? Si lo supiera sabría que la oración tiene dos partes: oración principal y oración subordinada" como se enseña en Primaria, añade. De la Sra. Calvo, el profesor Bermejo trae a colación sus palabras en el acto de toma de posesión del nuevo titular del Instituto Cervantes, entidad que vela por la difusión del español en el mundo: "La Cultura -dijo la Vicepresidenta- es el GPS que nos permite navegar por la sociedad". "O sea -precisa el profesor Bermejo- "como el navegador del coche, que nos dice "gire a la izquierda" o "siga de frente". Es mejor el silencio, antes de aventar el terreno intelectual o sufrir ataques de importancia.

Otrosí digo

Isabel San Sebastián, periodista y escritora, anunció por varias emisoras de ámbito nacional, que Paco Vázquez será el presentador de su nuevo libro en La Coruña. El exalcalde le sugirió que en las invitaciones figure La Coruña con "L". Se recuerda que el Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE, indica que en español en La Coruña, es equivalente del vernáculo, salvo para documentos oficiales, en los que se debe poner A Coruña, porque así fue aprobado por las Cortes Generales.