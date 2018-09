Más madera

Parece claro ya que los casos de pederastia y de agresión sexual por parte de clérigos, religiosas y jerarcas no son algo aislado en la Iglesia católica, dado el número de víctimas que se conocen y reconocen. Estos delitos, al menos en gran parte, eran conocidos por la jerarquía, incluso en el Vaticano, y se han tapado e impedido su denuncia a los tribunales, con lo que a día de hoy muchos ya han prescrito, consiguiéndose así la impunidad de los agresores y la imposibilidad de cualquier reparación, por mínima que fuese. Estos abusos se han constatado en países como Australia, Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Italia, Irlanda, Francia, Inglaterra, EE.UU., Ecuador, España, Colombia, Chile, Malta, México, Polonia o Suiza. Todos del primer mundo. A saber qué pasa con países del llamado tercer mundo.

Tal es la dimensión de lo ocurrido que el propio Papa ha admitido los hechos y ha pedido perdón, aunque parece que él también era de los que lo sabían y callaron o hablaron tarde, tal como denuncian los jerarcas más reaccionarios para cargarse a un pontífice que les molesta.

En todo caso, el Papa está lejos de abordar seriamente el problema porque para hacerlo de verdad tendría que, como mínimo, dar los siguientes pasos: llevar ante la justicia civil a los delincuentes sexuales que conozca y descubra; revisar a fondo las aberrantes y abstrusas doctrinas éticas y morales de la Iglesia católica sobre la sexualidad, la afectividad y el amor que tienen fines y objetivos que van más allá de la mera reproducción; pensar y revisar la relación que pueda haber entre la antinatural norma del celibato obligatorio y los comportamientos y criterios, cuando menos anormales, de tantos clérigos y religiosas; y, en todo caso, superar la doctrina que les hace concebir su Iglesia como una "sociedad perfecta", es decir que no necesita del Estado para nada porque ella tiene "plena potestad legislativa, judicial y coercitiva", lo cual les sirve para justificar que sus trapos sucios solo los laven en su casa. Pero todas estas cosas, desgraciadamente, Francisco no las va a hacer, porque no puede y quizá también porque, en el fondo, no quiere. Se necesita más presión de los católicos de base, principales víctimas. Más madera.