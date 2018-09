Como final do verán, este humilde cronista do seu tempo, quixera dar fé dun mítico movemento que xurdiu nos axitados anos oitenta: A Parva. Aquí tedes algunhas das súas definicións e características.

EParva (A): Filosofía postmoderna que deu lugar a innumerables actividades e movementos que seguen e cumpren estritamente os dictámenes desta tendencia do pensamento parvohumano.

EParvaña: Estado no que habitan os parvañois ou seguidores da Parva.

EParvallaeira: Fraga de parvallos.

EParvalleira (Ei): Berro tradicional dos parvicios cando están de festa. Sobre todo o día da súa patria, no que cantan e bailan arredor desta celebración que, coincide co día do San Parviago. Exemplo: Ei, parvalleria!

EParvallo Árbore mítica de Parvicia.

EParvicia: Comunidade autónoma de Parvaña onde residente os parvicios Parvos xeitosos e agarimosos que choran e tocan a gaita.

EParvilandia: Centro cinematográfico para nenos e adolescentes no que se emiten con carácter exclusivo películas protagonizadas por parvoheroes e parvocaricaturas.

EParvismo: Movemento artístico nado ao amparo da filosofía da Parva.

EParvolarios: Escolas onde estudan os fillos máis pequenos dos seguidores da Parva. O seu ensino non está aínda regulado oficialmente.

EParvón de Ouro: Máxima distinción outorgada pola nobreza da Parva aos seus membros.

EParvos (Os): Os Parvos foi unha banda mítica de rock and roll parva. Vinculada tamén ao parvismo.

EParvoTeatre: Compañía teatral catalá que, aínda hoxe, estrea habitualmente a obra de dramaturgos que defenden a filosofía da Parva.

EParvoteca: Biblioteca pública dedicada á literatura, música e imaxe relacionadas co parvismo.

EParvuña: Marítima cidade do Golfo Parvártabros, tamén coñecida por Parvineda, onde ninguén se sente estranxeiro, agás Camus. Lugar onde Parvércules matou a Xeriómbecil. Conserva un antigo faro romano, desde o que o caudillo Celparvo, Breogañán albiscou as terras de Irlelolandia. Outro sitio poboado de lelos onde tamén se toca a Gaita.

EParvuñeira: Baile tradicional de Parvicia.

EPartido Parvista: Partido que exalta e cumpre cos preceptos propios do pensamento político da Parva tan asentado na sociedade actual.

EPop-Parv Movemento artístico popeiro creado arredor do parvismo.

As presentes definicións forman parte do libro inédito 1000 palabras máis para Galicia escrito polo autor desta columna e os actores Pedro Picos e Xosé Bonome. É o noso agasallo de final de verán. O próximo luns volveremos á crúa realidade.