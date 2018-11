Más limpios y económicos

Él estaba de cumpleaños, pues hacía justamente 3 años que había recibido nuevecito el coche que actualmente manejo, y en el día de su aniversario me sentí espléndido como para regalarle un lavado en toda regla. "Bien le rinde", me comentó unos de los limpiadores cuando le dije que en 3 años había hecho 190.000 kilómetros, y fiado de su consejo, al ver un precio más barato en los surtidores que había en la fachada -porque ahora puedes escatimar unos céntimos por litro, que son euros a gran volumen, según la estación de servicio- completé mi esplendidez llenándole a tope de combustible. "Bien servido vas, amigo", le dije como felicitación a mi Focus. Reconozco que dejo volar la imaginación hacia el próximo vehículo que adquiriré, del que me convenzo cada vez más que será movido por energía eléctrica, pues tal como se están poniendo las exigencias ecológicas para reducir contaminaciones, y sigue la escalada del precio del petróleo y de sus derivados, la solución apunta hacia otras fuentes energéticas, y de ellas veo más asequible, hoy por hoy, la eléctrica que va aumentando paulatinamente los puntos y formas de recarga, por encima de uso del hidrógeno y del gas natural, al tiempo que cada vez son más las marcas y modelos de coches eléctricos.