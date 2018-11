El 'estado de obras' y la ensenada del Orzán

A medida que se acerquen las elecciones municipales se acelerará el estado de obras, receptivo, in extremis, de lo que se quiso hacer y no se hizo; se incidirá en la deficiente limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano, la inseguridad alimentará las estadísticas, etc., aspectos locales que constituyen al ambiente desapacible de la urbe. En los números consistoriales, las adjudicaciones del presente año suman 13 millones de euros menos que las de 2016. Nuestro ayuntamiento, a la espera del remanente del año último, debe cumplir, antes de su empleo, con el pago a proveedores, varios meses retrasado que superan el límite máximo de 20 días establecido. Según el portavoz socialista, José Manuel García, las visitas al circuito museístico de La Coruña han descendido en 60.000 personas y Alvedro añora destinos a Centroeuropa, al decir de la gerente de Turismo, Lanzada Calatayud, además de "redondear" su estación y recuperar la longitud fijada, inicialmente, en el proyecto de ampliación aprobado. Las sugerencias ciudadanas son cada vez más vivas, si como parece cuanto se expone en asambleas barriales no todo se lleva a la práctica. Se hace necesaria una llamada de atención a la Xunta de Galicia para que las visitas corporativas sean extensivas a toda Galicia como se anuncian, especialmente las del turismo internacional, que se circunscriben solo a Santiago. El Premio Nacional de la Lírica a los Amigos de la Ópera nos recuerda la torpeza del alcalde pepero que lo envió a las tinieblas, seguramente por su incapacidad para lograr su patrocinio. En tiempos de galerna, se advierte la prevención de haber depositado ingentes cantidades de arena en la ensenada del Orzán-Riazor, añorante del tono europeo que le otorgaba el tranvía marítimo. La grandiosa caleta herculina pide mayor atención municipal: es el vestido de La Coruña que se mueve airoso por la acción del viento marinero, el mismo viento que hace cambiar el perfil el mar.

Otrosí digo

La Diputación provincial, que hace gala de singular disponibilidad, debiera ofrecer una exposición de pintoras coruñesas, tales como María Corredoira, Elena Olmos, Elena Gago, María Cagiao, Marichu Arenaza, etc., cuyas obras adornan numerosas pinacotecas nacionales y extranjeras. Reforzaría la actividad cultural de la Corporación coruñesa y se alejaría, prudentemente, de su actual sentido, fundamentalmente ideológico.