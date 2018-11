Trabajadores pobres y Segovia, tesoro histórico

Channel NewsAsia se hacía eco de una paradoja: mientras España ha sido uno de los países con mayor crecimiento económico en Europa, tras la Gran Recesión, tampoco ha podido evitar el notable aumento de aquellos empleados que no llegan a fin de mes (los denominados trabajadores pobres). Así, tras Grecia y Rumanía, España es el país de la Unión Europea con más empleados en riesgo de pobreza, con un 13% del total. La temporalidad y los ajustes salariales de los últimos años habrían contribuido a esta situación.

Télérama recomendaba a sus lectores una visita a Segovia, a 30 minutos en tren de Madrid, para admirar los vestigios históricos que perviven en la ciudad y que facilitaron su reconocimiento como patrimonio de la Humanidad, por parte de la Unesco. Sin duda, el tesoro más destacado es el acueducto romano, datado en el siglo II y que aún suministraba agua a los habitantes de Segovia hasta principios del siglo XX.

Dircomfidencial.com destacaba el anuncio de la red social Facebook de crear una nueva división de noticias, en su particular cruzada contra las informaciones falsas. Así, ha situado al frente de este departamento a Anne Kornblut, ex periodista de The New York Times y The Washington Post. Kornblut, que cuenta con un premio Pulitzer, llega a este puesto después de tres años dirigiendo la comunicación estratégica de la compañía y liderará las asociaciones de noticias que mantiene Facebook en diversas sedes.

Folio.mag reseñaba la decisión del grupo de medios norteamericano Meredith, editor de la revista Fortune, de vender la publicación al hombre de negocios tailandés Chatchaval Jiaravanon, por una suma de 150 millones de dólares. La compra, realizada por Jiaravanon a título personal, implica que los actuales responsables de la revista (Alan Murray, consejero delegado y Clifton Leaf, redactor jefe) seguirán al frente de la misma.