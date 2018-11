Alcohol, drogas y volante... ¡¡¡No!!!

Volvemos a la carga con un tema clásico en esta columna, pero que desgraciadamente nunca pasa de moda. Es más, las terribles noticias de las últimas semanas nos demuestran que está, más que nunca, de actualidad. ¿A qué me refiero? Pues a esa fatídica mezcla de sustancias estupefacientes, alcohol y volante. Un trinomio macabro y perfecto en términos de muerte y destrucción que, desde mi punto de vista, hay que erradicar ya. Cueste lo que cueste.

Miren. Les cuento mi propia experiencia. Soy de esas personas que, por distintos motivos, he pasado siempre muchas horas en la carretera. Por una parte, he tenido la suerte y la oportunidad de viajar bastante por Galicia, España y Europa, también por carretera. Y, por otra, he preferido vivir un tanto apartado del fragor de la ciudad, aunque esta nunca ha dejado de formar parte de mi día a día. Todo ello ha ido implicando un muy abundante uso de las vías de comunicación, por un lado, y también que mis seres queridos tengan que frecuentarlas, más de lo que me gustaría, para reunirse conmigo. Hasta ahí, nada diferente de lo que les acontece a muchos de ustedes. Lo que no sé si les ocurre también es una cierta obsesión, en clave de empatía, por demasiados desastres para terceros inocentes, en tal ámbito de la carretera y los comportamientos inadecuados.

Y es que no dejo de asombrarme, entristecerme y llegar a cierto nivel de estupor por lo que ocurre, en cierta medida, en nuestra sociedad. Conductores que desafían al sistema y a la propia biología ingiriendo importantes cantidades de alcohol, drogas, y no teniendo aún así reparo en ponerse a los mandos de su vehículo. Las consecuencias, desastrosas. A veces, y es triste y un desastre para toda la sociedad, con desgracias solo para ellos. Pero otras, para más inri, llevándose por delante la vida de inocentes. Personas que podríamos ser perfectamente usted o yo. O, peor aún en mi caso, aquellos a quien quiero proteger, y que con su utilitario van y vienen, y a los que percibo vulnerables ante semejante despropósito.

Es por eso que creo que hay que cambiar la Ley, mucho más de lo que ya se ha hecho, para vetar la combinación alcohol, drogas y volante. Y, complementariamente, incrementar las acciones educativas, formales e informales, en tal temática, insistiéndole a nuestros jóvenes y a la sociedad en general que uno ni es más guapo, ni más atractivo, ni más fuerte, ni mejor, ni más ligón por confiar su presunto bienestar a moléculas externas a él, sino más bien todo lo contrario. Alabando lo que se hace hoy en materia de sensibilización, sí, pero queriendo ir más allá, reforzando comunicativamente las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol, de las drogas o de ambos y, a la vez, atajando el problema de forma ejemplar. Sin vuelta atrás. Sin paliativos y sin miramientos. Y, ¿saben por qué? Porque, si no es así, muchos de los que están enganchados en tal peligrosa telaraña, no cejarán en su temerario y potencialmente homicida comportamiento.

Cada vez que hay un accidente donde inocentes pierden la vida por un conductor ebrio, sufro. Si les soy sincero, esto consigue que pase unos días verdaderamente inquieto. Y esto es, sobre todo, poniéndome en la piel de quien ha perdido a personas que quiere, por la estupidez de terceros. Algo que, sinceramente, no puedo aguantar. Comprendo que vivimos en una sociedad donde el nivel de insatisfacción, e incluso de frustración, es enorme. Pero esto no puede ser la excusa para que cada uno haga lo que le dé la gana. Y más cuando las consecuencias de ello son verdaderamente insoportables.

Creo que a quien incumple con la normativa de alcohol, droga o las dos, no debe permitírsele conducir más. Y, si aún sin carné se le detectase conduciendo, entiendo que la pena debería ser ejemplar. Y si, aún por encima, volviese a portar semejante carga mortífera en su sangre, mucho más todavía. Estoy hablando de cárcel en cualquiera de estos dos últimos casos, claro, pero de verdad y sin atenuantes. Más aún, con agravantes bien serios. Porque no se engañen, conducir bajo los efectos del alcohol y la droga es potencialmente homicida, debido al deterioro cognitivo transitorio producido por tales sustancias, sin que hoy sea excusa ni creíble alegar desconocimiento.

Podemos mirar para otro lado, claro, y que sigan cayendo inocentes. O coger el toro por los cuernos y exigir tolerancia cero. No puede ser de otra manera. Porque las sanciones administrativas y las condenas por lo penal hoy, ante semejantes comportamientos, siguien siendo insuficientes, a pesar de los notables esfuerzos de quien tiene las competencias en todo ello. Y, así, hay quien, incidente, reincidente y mucho más que reincidente, sigue teniendo la capacidad de segar vidas. Ejemplos de tal despropósito hay de sobra y, desgraciadamente, cerca y en los últimos días. ¿Vamos a seguir permitiéndolo? Yo, en lo que pueda, no. Aunque sea con la palabra.