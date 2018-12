La fecha electoral es incierta. Sánchez está pendiente de Andalucía y de la reacción de ERC a las protestas sociales contra la Generalitat

Pero el presidente americano no se ha quedado aquí. También ha atacado a la primera ministra británica, que ha logrado un pacto para un Brexit blando con Bruselas que ha generado grandes críticas en Gran Bretaña, que es muy posible que no tenga la aprobación del parlamento el próximo día 11, lo que abriría un panorama muy incierto, y que un editorial del Financial Times considera que merece un apoyo condicionado porque, aunque insatisfactorio, quizás (repite lo de quizás) es la solución menos mala y menos desestabilizadora tras los resultados del referéndum.