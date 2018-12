El centenario de Bocelo

Justamente hoy, querida Laila, se cumplen cien años del nacimiento de uno de los más ilustres periodistas coruñeses: Pedro de Llano (Bocelo). En este 2018 se cumplieron también veinte años de su muerte y cincuenta de su dimisión como director de La Voz de Galicia, donde había empezado a trabajar en 1937. Después de La Voz de Galicia, fue director de El Ideal Gallego y de El Progreso de Lugo, donde concluyó su carrera profesional.

Un misterio, del que ya te hablé otras veces, se cierne sobre la figura de Bocelo que oficialmente cayó en el olvido, a pesar de haber sido una de las personas públicas más popular, socialmente relevante e influyente de A Coruña y, por tanto de Galicia, durante más de medio siglo. Ese velo, tejido de silencio y olvido, que escondió tantos años la figura de Bocelo no tiene explicación, digamos, natural. Es como si alguien le aplicara aquella pena de dannatio memoriae con la que el Senado de Roma castigaba a los enemigos del Estado o a algún criminal especialmente reprobable y que consistía en eliminar del ámbito público todo lo que pudiese recordar al condenado. No bastaba con quitar la vida al criminal, sino que había que borrarlo de la historia, de la memoria. No es nada fácil conseguir algo así hoy en día, aunque en el caso de Bocelo parece que se anduvo muy cerca, lo cual sería incluso meritorio si se lograra, porque no existe, ni de lejos, motivo alguno para olvidar o tratar de olvidar a Pedro de Llano. Todo lo contrario. Fue un personaje que durante años y años se comunicó directamente con sus lectores a través de su trabajo periodístico, muy especialmente con aquella columna diaria, De sol a sol. En aquellos años de la dictadura, Bocelo, con su De sol a sol, alimentó debates, ideas, criterios y tertulias en tiempos bien difíciles para expresarse y opinar. De hecho, llegó a ser un referente para ciudadanos, hábiles lectores entre líneas, facultad que se agudiza en tiempos de represión y censura. Por esto, por su posicionamiento cada día más abierto a favor de libertades y derechos y por su habitual participación en acciones muy concretas de solidaridad, Bocelo era muy popular e influyente. En muchos casos se había convertido en un "recurso". "Hay que hablar con Bocelo", se decía cuando se trataba de sacar algo a la opinión pública o de reivindicar lo justo. Es sobre todo por esto que la dannatio memoriae nunca podrá funcionar con Bocelo.

Efectivamente, querida, en este año centenario de Bocelo se ultima un libro que nos contará su peripecia vital y profesional y, con ello, más de medio siglo de nuestra historia. Este trabajo de reconstrucción lo realizan su hijo y su nieto, Pedro y Pablo de Llano, este último también periodista. Como tantas veces son los hijos, y sobre todo los nietos, los que rescatan la memoria de sus predecesores, con lo que a los olvidados los honran y les hacen justicia y para todos nosotros recuperan historias que nunca debemos olvidar por nuestro bien.

También es significativo que sea precisamente una editorial coruñesa, Espacio Cultura, la que asuma la tarea de editar y distribuir el libro que se titulará Bocelo. Crónica de un tiempo olvidado. 1937-1978. Muy probablemente los editores han detectado el interés que tiene para muchos coruñeses la recuperación de la figura de Bocelo y, en todo caso, hacen con este trabajo una aportación cultural a la ciudad y al país y de recuperación de nuestra historia que justifica, en gran medida sin duda, su trabajo editorial.

Será a partir de este en año, centenario de Bocelo, cuando se rompa por fin el velo del silencio y del olvido y quizá, querida, se llegue a desvelar también el misterio, porque hay huellas que es imposible borrar.

Un beso.

Andrés