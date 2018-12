Vox en Andalucía y alquileres disuasorios

Clarín se hacía eco de las recientes elecciones autonómicas en Andalucía y catalogaba de golpe al Gobierno español la insuficiente victoria de la socialista Susana Díaz en aquel territorio, hasta el punto de que puede perder toda posibilidad de gobernar si se produce una alianza entre el centro-derecha (PP y Ciudadanos) y la extrema derecha de Vox, que irrumpe con fuerza en la cámara regional, con 12 diputados que pueden decantar mayorías.

Courrier International señalaba que España es el país de la Unión Europea que más seduce a los estudiantes de intercambio universitario Erasmus (los casi 46.000 que cursaron estudios aquí, en el período 2015-2016, superan con claridad a los 33.000 de Alemania o los 30.000 del Reino Unido). Sin embargo, el elevado precio del alquiler en Madrid y Barcelona, los dos destinos preferidos por los universitarios, les está empujando a buscar lugares de residencia más baratos.

PuroMarketing resaltaba un estudio de IAB Spain en el que se aprecia un claro de declive de Facebook, la red creada por Mark Zuckerberg (que, este año, no pasa por su mejor momento). Así, aunque sigue siendo la red con mayor número de usuarios, su crecimiento es más lento que la popular Instagram. Por otra parte, la generación Z (aquellos usuarios comprendidos entre los 16 y los 23 años) tiene como redes favoritas a Instagram, WhatsApp y YouTube, sin rastro de Facebook, ubicada en franjas de mayor edad. D ircomfidencial.com reseñaba el auge en España de la plataforma de televisión de pago Netflix: según el último Estudio General de Medios, consigue llegar a casi siete millones y medio de personas, superando por primera vez a los receptores de Movistar+. El auge de las OTTs (o servicios Over the Top) se traduce en el hecho de que la audiencia conjunta de Netflix, HBO y Amazon Prime Video ha experimentado un crecimiento del 42%, en el último año.