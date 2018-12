Yoya Neira y el viaducto

La candidata socialista a la Alcaldía de La Coruña, Inés Rey ha designado como portavoz municipal a la actual concejala Eudosia Neira, Yoya, como se le conoce popularmente. Coincide este nombramiento con el proyecto del alcalde Xulio Ferreiro de acometer el derribo del "viaducto" que cruza la Avenida de Finisterre con la Ronda de Nelle. Se trata de una aspiración antigua, que hace varios años intentó realizar el alcalde Losada, cuyas gestiones iniciales llevó a cabo la entonces Concejal de Tráfico Yoya Neira. Celebró reuniones con vecinos e industriales afectados, pero no hubo acuerdo. Al parecer intervino, posteriormente, Mar Barcón, sin resultado positivo y el asunto pasó al cajón del olvido. El tema ha sido puesto de actualidad al ser rescatado por el alcalde. Asignándole incluso la dotación correspondiente para poder acometerlo en la próxima legislatura. En estas mismas líneas, hemos señalado que, cuantas personas u obras, se realicen en periodo electoral, exigen una presentación cuidadosa para evitar que las suspicacias ciudadanas las consideren de carácter publicitario interesado. Toda la cosmética "in extremis", no debe impedirnos fijar la atención en problemas anacrónicos para el desarrollo de la urbe, tales como la "humanización" de la Avenida de Alfonso Molina, la desolación de La Marina, el abandono de barriadas tan populosas como Los Mallos, etc., que empobrecen y empequeñecen el comportamiento gobernante. Hay otros temas latentes como las enormes dificultades para acercarse a la Ciudad Vieja en vehículo privado o el interesarse por lograr el segundo ciclo de Medicina, que puede hacerlo asequible las irradiaciones municipales con nuestra Universidad. Son todos los señalados, puntos en los que no caben protocolos polisémicos para superar situaciones de colisión con otras administraciones, sin validaciones ni vaivenes.

Otrosí digo

Yoya Neira, portavoz municipal, es licenciada en Derecho y, desde muy joven, afiliada y activa militante del Partido Socialista. Ajena siempre a cualquier pepillismo, conoce todos los resortes de la organización y su activismo de calle, no tiene atascos. Después de ser concejala de Tráfico, con Losada, figuró como asesora en la Subdelegación del Gobierno con la hiperactiva Obdulia Taboada, aunque evidenció cierto aburrimiento por la burocracia. Es una profesional de la política, que la ejerce como un destino.