Mayordomos

En el metro, a mi lado, una mujer le explica a su hijo adolescente que "soy una frase negativa" es una frase afirmativa y que "soy una oración compuesta" es una oración simple.

–¿Lo entiendes? —dice.

El chico va con un libro de gramática abierto entre las piernas. Es evidente, por la hora y

por la situación, que se dirige al instituto o colegio en el

que estudia. Quizá tiene un examen y están repasando el cuestionario.

–No lo entiendo —dice el chico—. ¿Qué interés tienen las frases en mentir?

–No lo sé, pero mienten mucho. Todo el rato. Si escucharas un telediario diez minutos seguidos, lo comprobarías.

–Quienes mienten en los telediarios son los políticos.

–No son los políticos —asegura la madre—, son las frases a través de los políticos.

–¿Me estás diciendo que las frases utilizan a los políticos para mentir?

–No solo a los políticos, pero especialmente a ellos, hijo.

Fíate de la gente, pero no de las frases que dice la gente

porque la mayoría de las

veces las dicen a lo loco, sin pensar.

–¿Lo de Quim Torra y Eslovenia, por ejemplo?

–Eso se le metió a Torra en la cabeza por el oído y lo sacó por la boca. Él es un hombre que interviene poco en lo que

dice. Está ahí, a disposición de lo que quieran decir las

palabras como un mayordomo a disposición del señorito.

–¿Torra es un mayordomo?

–Un mayordomo del lenguaje, hijo. Todos lo somos en

alguna medida. Lo soy yo

cuando discuto contigo porque no has hecho la cama o

no has recogido la mesa y tú cuando me contestas de mala manera.

Tú y yo no somos como nos mostramos cuando discutimos, pero las frases se introducen en nosotros y no paran de dar la lata hasta que las sacamos.

–No cuela —dice el adolescente.

–No cuela, no cuela. ¿De dónde has sacado esa expresión?

–No sé, de por ahí.

–Pues a eso es a lo que iba

—dice la madre preparándose para bajar en la siguiente estación.