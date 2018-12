Queda tanto por hacer

Estamos celebrando los 70 años de la declaración universal de los Derechos Humanos. Fue un 10 de diciembre de 1948, y tuvo lugar en París, antes de que la ONU se trasladase a Nueva York, declaración presentada por Eleanor Roosevelt , viuda del presidente norteamericano. Allí se proclamaron los derechos inherentes a la persona humana, sin distinción de raza, origen, sexo, religión, estado social, etc., que deberían ser garantizados en todos los rincones del mundo. Buenos deseos y bonitas palabras que ya, en la propia votación, no fueron respaldados en su totalidad por todas las naciones asistentes al acto. Hoy día tampoco se aceptan, pues hay derechos conculcados, como el derecho de asilo, ya que naciones que se dicen civilizadas impiden la emigración con la violencia, con los muros, con las alambradas, etc. Las escenas de emigrantes caminando sobre barro, cargados como acémilas, o los hacinados en cualquier medio de transporte, por lo mentar los cuerpos de los ahogados, son un recordatorio de que algo hay que cambiar, de que no vale mirar a otro lado. "Levantemos el velo de la indiferencia que cubre el destino de quien sufre", como ha recordado el papa Francisco. Empecemos por no ser insensibles ante el dolor ajeno.