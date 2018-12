Ayer en Cataluña, los bomberos catalanes se interpusieron entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes para evitar el incendio de la violencia. Tiene sentido porque estos cuerpos civiles de verdadera defensa no solo se enfrentan a los incendios propiamente dichos, sino que también se mueven y actúan ante cualquier catástrofe, aunque no esté el fuego por medio. En esta ocasión el incendio a evitar era político y social. No es de extrañar, pues, que los cuerpos de bomberos acumulen tanto prestigio y consideración social.

Durante las pasadas semanas, ayer, hoy y muy probablemente en los próximos días menudean, en cambio, los fogoneros y suministradores de combustible. Algunos de ellos, con gestos de verdaderos pirómanos, se desmelenaron con la iniciativa de Pedro Sánchez de celebrar Consejo de Ministros en Barcelona, por una parte, y por otra abrir un diálogo institucional entre el Gobierno del Estado y el de Cataluña con el objetivo de buscar una salida política al conflicto catalán. En un primer momento los pirómanos en Cataluña fueron los CDR y el mismísimo president Torra que consideraron la iniciativa del Consejo de Ministros en Barcelona como una auténtica provocación del Estado español. A lo largo de los días el vicario de Puigdemont fue reduciendo paulatinamente el chorro de su manguera de gasolina hasta llegar al jueves. Día en que aceptó intentar el incierto y complejo camino de un diálogo con Madrid. El cabreo de los CDR y otro secesionistas radicales fue evidente y empezaron a manejar la terrible palabra "traición". La misma palabra que los pirómanos españoles, Abascal, Casado y Rivera, utilizan de manguera para verter combustible en las hogueras nacionalistas catalana y española. Parece que lo importante es hacer lo más grande posible el incendio, para luego jugar el papel del bombero pirómano.

La iniciativa de Sánchez es, sin duda, arriesgada y seguramente también tendrá que ver con su afán de permanecer en el poder, pero lo cierto y seguro que el único camino pacífico y democrático para afrontar el conflicto catalán es el diálogo político. Y no hay otro, por mucho que prediquen lo contrario los tres tenores de la derecha que están dejando vacío el centro político en España.