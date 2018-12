Torra, feliz hasta que le convenga volver a inflamar

En enero de 2013 aprobó el parlamento de Cataluña la Declaración de soberanía y hasta la Declaración de independencia del 27 de octubre de 2017 se sucedieron leyes del parlamento y decisiones de la Generalitat que vulneraron la CE y desobedecieron resoluciones del TC. A cada una de esas actuaciones respondió el Gobierno de España con impugnaciones y recursos, el TC con suspensiones y declaraciones de nulidad y el Rey con un discurso arbitral llamando a guardar la CE a las autoridades autonómicas. Finalmente, el Gobierno, autorizado por el Senado, aplica el 155, disuelve el parlamento autonómico y destituye al gobierno. Todo como se debe en un Estado de Derecho que funciona en cumplimiento de la ley.

Pero la aplicación de la ley que forzó a las autoridades catalanas a traer sus comportamientos al marco de la legalidad no consiguió traer, en cambio, la desinflamación del procés y del discurso político que lo promueve porque las autoridades han proseguido en su actitud retadora y en su discurso de confrontación para mantener inflamado el procés. Y en esas llegó la moción de censura y Sánchez con ella dispuesto a desinflamar la situación, acusando a Rajoy de haber crispado las relaciones con Cataluña y tratando de agradar al independentismo en justa correspondencia al apoyo recibido en la moción de censura. Sánchez inició una dinámica de entendimiento y de empatía. Sonrisas, visitas, promesas de indulto, rebajas en la calificación de los delitos, traslado de presos a Cataluña y diálogo, mucho diálogo con los independentistas. Es la nueva política de Sánchez, la política de desinflamación.

En esa política se inscribía el Consejo de Ministros en Barcelona y el encuentro de los dos gobiernos. Sobre el Consejo ha dicho Artadi, consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat: para cambiar el nombre del aeropuerto, prometer unas infraestructuras que ya debían de estar hechas y reconocer la injusticia del juicio a Companys que ya hizo Zapatero en 2009, quizás no era necesario venir aquí. Eduard Pujol, portavoz parlamentario del JxCat, ha lamentado que el Consejo, celebrado con dirigentes en la cárcel, haya dejado resultados tan pobres para Cataluña, que el Gobierno no se haya disculpado por el 155 y que no haya dado un paso para resolver el conflicto. Eso es lo que, para celebrar el Consejo de Ministros, pusieron de su parte las autoridades promotoras del procés. Curiosa manera de desinflamar políticamente su discurso, mientras en la calle los Mossos no dejaban de repartir estopa a la inflamada tropa independentista. Más contento causó a los directores del procés, y justo enfado a PP, C's y Vox, el texto acordado por Sánchez y Torra en el que, con el estilo propio de las relaciones internacionales, los dos gobiernos "reconocen la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña" y comparten su apuesta para su solución por "un diálogo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana". Un diálogo "para avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña". En otras palabras, aquí no ha pasado nada y tenemos que dialogar para resolver el conflicto que satisfaga a la ciudadanía de Cataluña. De la restante española, nada, de la Constitución tampoco y de reconocimiento de los disparates dichos y hechos por el independentismo, cero. Sánchez consigue el apoyo del independentismo para su senda de déficit y Torra el reconocimiento de un conflicto y la obligación de diálogo, que no es poco. La desinflamación en pausa hasta que Torra decida lo contrario. Y Sánchez, satisfecho.