Salvador de Madariaga en la memoria

Las estadísticas oficiales informan de que la publicación de libros en lengua gallega ha caído un 53% en el último decenio. Los datos no nos informan de la circulación, ni del alcance de las ventas; la difusión tampoco parece estar en concordancia con la edición. Nada nos extraña el asombro de aquel conselleiro de Cultura, Conde Roa, al asumir el cargo y observar, en el almacén, centenares de libros apilados. Tampoco nos sorprendió la ingenuidad de la concejala coruñesa Ermitas Valencia: "En las bibliotecas municipales hay mayoría de libros en idioma vernáculo, pero no se discrimina al castellano". Galicia tiene la gloria de contar con autores inmortales de renombre universal que, al parecer, los comisarios de la cultura oficial guardan celosamente, maliciosamente -se dice- por estar en la lengua, tercera del mundo, de uso oficial en las grandes organizaciones internacionales y tercera por su prestigio cultural y político. En El Mundo (14-12-18) propugnan rescatar la figura del diplomático y escritor coruñés Salvador de Madariaga "a quien nunca se le perdonó su franca oposición y denuncia del comunismo, como la otra forma de totalitarismo", escribe el profesor García de Leaniz de la Universidad de Alcalá de Henares. Y al rescate también debieran estar Emilia Pardo Bazán entre los grandes del 98, Menéndez Pidal con su Romancero hispánico y la Historia de España que dirigió Cela, Fernández Flórez, Torrente Ballester, Eugenio Monto, Valle-Inclán, Cunqueiro, Julio Camba (1), etc., con su inimitables crónicas, tan perfectas que no admitían corrección. De tarde en tarde, se les saca a orear por el cigarral político, y hasta otra. La cultura debe establecerse sobre códigos de libertad, ajena a cualquier posición ideológica. Para quienes se acercan a la cuarentena, la mayoría de los autores citados están inéditos. Vivimos en la cultura inclusiva o disociativa ("miembros" o "miembras") y en la confusión de género gramatical con el género humano, mientras, en lo políticamente correcto, aplaudimos a cualquier fabulador de serie, angustiado por la incapacidad de guardar silencio.

Otrosí digo

Las crónicas de Julio Camba en situaciones concretas eran como dibujos burlescos. Contemplando la inactividad del botafumeiro, en la Catedral compostelana, escribió: "¡Grandioso botafumeiro! Hoy que la fe te mantiene ocioso". O refiriéndose el político Montero Ríos, "En Santiago se recuerda a Montero Ríos guiando por sus rúas una piara de cerdos. Después guio electores. Luego hizo una putada".