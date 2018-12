Un brindis por 2019

Con este minuto despido al año que acaba y brindo por el que viene. ¿Qué mejor forma de encarar lo que está por venir? Y lo hago con la seguridad, con la misma que me llevó a transitar, volviendo de un viaje a Madrid, por Nava del Rey, localidad vallisoletana -no es pueblo sino ciudad desde hace 140 años por decreto de Alfonso XII, me dicen- de la que me habían llegado elogios por la enorme iglesia de los Santos Juanes, una catedral en medio del páramo, con una esbelta torre, a la que apellidan la Giralda de Castilla, y por sus vinos. Fácilmente recalé en una bodega, una de las 421, como me precisó el agente de turismo, que allí hay, y charlando con el bodeguero me informa de que el éxito de los caldos de Nava del Rey se debe a su clima y a unos filosilicatos que antes echaban -ya se agotaron esas canteras- al vino para hacerlo añejo, y lógicamente acabé probando las esencias del lugar. Me atrajo un vino que llaman rancio, un clarete seco con mucha gradación, y cargué un par de botellas para que lo degustasen también en casa. Con ese vino rancio brindo ahora por 2019. Porque así como pasé por Nava del Rey fiado en lo que me contaron, la misma seguridad tengo para todo lo que nos traiga 2019.