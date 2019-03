Jackson ya no es peligroso

James L. Brooks es una de las personas que más me ha hecho reír. En Cheers y en Los Simpson. El bar de Boston y la familia de Springfield no serían como son sin su mano, que en el caso de Los Simpson ofreció la confianza a Matt Groening para los horribles episodios del show de Tracey Ullman, luego convirtió los personajes al formato y la intención por los que los conocemos y negoció con Fox, la gran cadena carca, para que no pudiera intervenir en los contenidos. A pocas personas les he dado, en agradecimiento, más cupones de impunidad por haberme inducido una carcajada.

Brooks sigue contando con un margen de varias meteduras de pata sin que le pierda la admiración, pero no entiendo que, después de haber visto el documental de dos de los niños de los que abusó el cantante, haya decidido suprimir el episodio de Los Simpson en el que participó Michael Jackson. Por conmovedor que sea. "Es lo único que podemos hacer", dijo Brooks, que apenas hizo nada por la fama universal de Michael Jackson y nada para que cometiera pederastia, algo en lo que tienen mucho más que ver las familias de las víctimas, que por ahí andarán. Ni chistes.

Es ininteligible la actitud. Michael Jackson nunca fue menos peligroso para los niños que desde que murió. Su obra no contiene trazas de su parafilia. El exceso de escrúpulos suena a esa hipocresía puritana. Se parece muchísimo a una nueva prestación médica al servicio de la gilipollez universal como es el raspado vaginal para olvidar a un "ex". Ahora que vuelve la moda de freír cerebros con electricidad se podría aprovechar el efecto secundario de las lagunas en la memoria para hacer borrados de recuerdos relacionados con Michael Jackson. "Yo lo vi en un concierto y me siento sucio".