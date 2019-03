El regreso de los 'comecuras'

Uno o varios iconoclastas pusieron perdidas de grafitis el otro día las venerables paredes de la catedral de Santiago. Sin el menor respeto al apóstol que se las tuvo con los sarracenos, los comecuras de la brocha escribieron frases satíricas a las que, en algún caso, no faltaba ingenio. No he salido de tu costilla; tú saliste de mi coño, decía por ejemplo una de ellas que, en apariencia, apuntaba a una autoría femenina. Aunque nunca se sabe.

Vuelven, pues, los iconoclastas que eran, literalmente, aquellos que se dedicaban a destruir con gran fervor las imágenes sagradas. No deja de ser una devoción al revés, un culto inverso a lo que se odia. El amor y el odio son emociones próximas e intercambiables, por lo que no extrañará que algunos de ellos acabasen abrazando furiosamente la fe que antes combatían.

La iconoclastia parece cosa de otro tiempo. Poca o ninguna relación guarda con los últimos brotes de la llamada "nueva política" que hace unos años venía a ponerlo todo patas arriba para que todo siguiera igual. El del 15-M, luego encarnado en Podemos, fue en realidad un movimiento nacional, de gente de orden y básicamente peronista en su amor a la Patria a y a la familia. Lo suyo eran las hipotecas, los pisos y demás asuntos de corretaje inmobiliario, por más que la procedencia comunista de la mayoría de sus líderes hiciese pensar en otra cosa.

Estos (o estas) nuevos insurgentes del grafiti recuerdan más bien a las Pussy Riot, que tantos dolores de cabeza le han dado en Rusia a Putin. El trío punk, cuyo nombre podría traducirse por Motín de coños, debutó años atrás en la catedral de Moscú con una performance en la que, luciendo pectorales, pedían a la Madre de Dios que echase del sillón al jefe de todas las Rusias. Que ahí sigue, por cierto, en una demostración palmaria de que el anarquismo punk no puede gran cosa contra los antiguos jefes del KGB.

Mucho menos osadas (u osados) que sus colegas rusas, las autoras de las pintadas en la catedral de Santiago recuperan, si acaso, una vieja tradición anarquista que en España se perdió tras la Guerra Civil. Eran entonces tiempos „los del primer tercio del siglo pasado„ en que los ácratas se paseaban por los cafés de Madrid y Barcelona con una bomba bajo el brazo, que luego lanzaban al primer rey que pasase por las cercanías.

Los iconoclastas de ahora no van, felizmente, por ese camino de violencia; y a lo sumo se limitan a injuriar con pintura las paredes de una catedral. Atentan, ciertamente, contra el patrimonio y el granito que ha resistido al paso de los siglos, lo que acaso dé idea de su escaso aprecio a la cultura. Arremeter a estas alturas contra los santos y el clero, cuando ya casi no quedan curas, no deja de ser un rasgo de anacronismo que delata el bajo grado de información de estos rebeldes de otro siglo.

Lo suyo se acerca más a la gamberrada que a la insurgencia política; y ni siquiera los redime la gracia un tanto abrupta de alguna de sus frases vaginales. Nada que ver con aquellos otros amotinados que hace ahora medio siglo llenaron París de pintadas en cierto famoso mes de mayo. Mucho más realistas, los que luego acabarían sentando plaza de eurodiputados „como Dani el Rojo„ se limitaban a pedir cosas imposibles, tales que la llegada de la imaginación al poder. Los de aquí ni siquiera le ponen mucha a sus grafitis de Facebook.

