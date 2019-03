Estamos a acabar coa riqueza paisaxística, cultural e coa gran posibilidade de postos de emprego que ten o campo galego.

Estamos a penalizalo someténdoo ás necesidades do consumismo.

Obrigamos a que os produtos do campo, incluída o leite, sexan cada vez máis baratos para o sistema consumista. Por unha banda, para que as persoas con folgada capacidade adquisitiva poidan ter abundancia e tirar o que lles sobre ou o que non necesiten, cousa que poden facer se os prezos son baixos. Doutra banda os prezos tamén teñen que ser baixos para as persoas que son vítimas á súa vez de salarios baixos, probablemente polo mesmo motivo polo que os salarios son baixísimos para as persoas do campo: competitividade desleal nos prezos, sometidos á tiranía das grandes superficies e das grandes empresas en xeral, e acumulación da riqueza en moi poucas mans.

Isto é evidente, e sábeno os políticos Cando imos ver uns políticos o suficientemente valentes para afrontar isto, que nos afecta a todos?

En el mundo hay una gran diversidad de personas, pero si nos paramos a pensar en aquellas que tendrás para toda la vida, pocas son las que te vienen a la cabeza. Pero sí hay unas que todo el mundo debería tener presentes: los hermanos y hermanas. Toda clase de ellos: gemelos, trillizos, mayores, pequeños, traviesos, graciosos, aburridos... Personas que son tus compañeros de aventuras, aquellas que guardarán tus mayores secretos, con las que te enfadarás y harás las paces un millón de veces en la vida, o no. Puedes estar seguro que nunca te van a fallar y te van a apoyar en tus peores momentos igual que esperan lo mismo de ti. Estarán desde siempre y para siempre.Y como leí en una camiseta... Un hermano debería de ser tu mejor amigo.