Otrosí digo

El bilingüismo light, establecido en Galicia, ha sido puesto en cuestión durante las últimas semanas a nivel nacional, tras una serie de hechos registrados en diversos escenarios. La primera andanada estuvo a cargo del exactor Toni Cantó, diputado de C's, al señalar: "El conocimiento de las lenguas oficiales no debe ser un requisito para acudir a un empleo público en las comunidades autonómicas bilingües". Pablo Casado, líder del Partido Popular, abundó que "establecer como imprescindible el dominio de la lengua cooficial para obtener un trabajo en la Administración puede mermar la oportunidad entre españoles". En el mismo periodo de tiempo, el Tribunal Supremo "tumbó" la Ordenanza del Ayuntamiento de Lugo que excluía al español. A su vez, referente a la toponimia, el Instituto Cervantes, en colaboración con Espasa, afirmó que entre las cien consultas más frecuentes sobre dudas las más solicitadas son las toponímicas. Resumiendo, "Lérida", en vez de "Lleida". El profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona, Félix Ovejero, en un ensayo bajo el título La diversidad, ¿una bendición?, tras subrayar que en Europa existen 225 lenguas, cada una tendría que traducirse en cada una de las otras y que las políticas conservacionistas tomadas en serio, resultarían de imposible aplicación". Y concluye: "No hagamos trampas. La igualdad que importa es la de las personas, no de las lenguas, y el mejor modo de asegurarla es que todos aprendamos competentemente la lengua compartida". La reacción de la Xunta fue inmediata. Puso a sus voceros en actividad y a todos los medios oficiales, oficiosos y orgánicos a resaltar la vigente oficialidad y anunciaba un nuevo plan de normalización vernácula para jóvenes. Si uno repasa la folletería y los avisos oficiales del Sergas por ejemplo, registramos el contrasentido que supone la exclusión del español, cuando acaba de establecerse la tarjeta nacional de Sanidad, valedera para toda España.

Sobre el bilingüismo, Sánchez Ferlosio considera que las lenguas vernáculas solo son especialmente útiles para los hablantes, dentro de sus límites territoriales. Acerca de la universalidad del español, recuerdo, con motivo del V Centenario, la conferencia del entonces presidente de la Real Academia de la Lengua, en el Teatro San Martín de Buenos Aires, ante todos los presidentes de las Reales Academias Españolas y las distintas de los países americanos. Dámaso Alonso resaltó que "el español goza del privilegio universal porque es el idioma en el cual las palabras las decimos tal cual son". No tratemos de imponer idiomas a la trágala y no trastoquemos el aire quieto de lo escrito, en el viento que habla.