Con poca sal

Quién no ha recibido esta recomendación del médico, la nutricionista o el amigo experto en asuntos gastronómicos relacionados con la salud? Y no solo la sal, sino también otros alimentos y más sustancias que acrecen el colesterol „el colesterol malo, porque hay otro bueno, y casi siempre me hago un lío entre los dos„ y con ellos la temida obstrucción de las arterias. Pero para no complicarme con aspectos médicos en los que soy absolutamente profano, vuelvo a la simple recomendación sobre poner poca sal a la hora de condimentar lo que comemos. Todos opinaremos que bien, que si está médicamente reconocido el peligro de la sal para la circulación sanguínea debe restringirse, pero no anularse por completo, como acertadamente protestaba mi amigo Diego en un desahogo que se permitió sobre lo que ahora ocurre en su casa. Una cosa es poca sal „decía„, pero otra distinta es nada de sal, es que ya ni se utiliza, y además sin que un solitario salero aparezca sobre la mesa; a mi todas las comidas así me saben fatal, continuaba, pero ni se te ocurra decirlo, y terminaba su desahogo. Le entiendo del todo, y le compadezco. ¿Verdad que un término medio vendría bien en estas y otras muchas cuestiones del comer?