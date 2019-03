Paradojas del tablero político

El lema que Pedro Sánchez escogió para el Congreso en que resultó elegido fue: Somos la izquierda. De esto no hace ni dos años. Hoy el PSOE está objetivamente en el centro. No tengo dudas. Es el centro que abandonaron el PP y C's tras el señuelo ultra de Vox y que Sánchez fue ocupando con sus políticas, en prácticamente todos los aspectos, notablemente equidistantes entre la derecha y la izquierda o, si se quiere, basculantes. Por eso el PSOE ganará las generales y se cumplirá aquello de que las elecciones en este país se ganan en el centro. Otra cosa es que esa victoria le sea suficiente para gobernar. Es decir, el PSOE ganará pero será necesario que pacte para alcanzar el gobierno. El pacto, digamos, más natural desde un PSOE en el centro sería con C's, como muy bien señaló el ministro Ábalos, pero Rivera, que abandonó el centro impulsado tanto por su españolismo radical como por su acendrado neoliberalismo (tal que incluso trata de someter a la ley del mercado el vientre de las mujeres), anuncia que se niega a pactar con Sánchez. Pero eso ya se verá cuando la situación de bloqueo y la amenaza de repetir elecciones hagan presión. De momento, anotemos que el veto de Rivera es a Sánchez, no al PSOE. Por lo tanto el pacto PSOE-C's, Sánchez incluido, es muy posible. Si este acuerdo se produjese se le tildaría de centro-izquierda cuando en realidad y objetivamente sería de centro-derecha. En realidad un gobierno de centro-izquierda hoy solo será posible con un pacto PSOE-Podemos y algún añadido como el PNV, ERC y similares. Un gobierno así sería tildado de izquierdas pero, en realidad, sería solo de centro izquierda. Es decir que, si realmente se aspira o se quiere un gobierno moderado de centro-izquierda, capaz de lograr equilibrio y una mínima estabilidad política, hay que conseguir que Podemos pinte bastante más de lo que le auguran las encuestas. El papel de centro del PSOE está asegurado, falta solo que Podemos no se desmorone y por eso, muchos militantes socialistas lúcidos están considerando que la mejor forma de lograr un gobierno de centro-izquierda, moderado y liderado por el PSOE, es apoyar a Podemos y sus adláteres. Paradójico, pero lógico en un tablero político más plural que nunca.