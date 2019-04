Media-tics se fijaba en el modelo de Medium, plataforma fundada en 2012 por dos creadores de Twitter, Evan Williams y Biz Stone, como una extensión de la red del pajarito para que los autores pudieran explayarse. Concebida como híbrido con piezas de gente desconocida y autores consagrados (además de agregador de contenidos de medios prestigiosos, como The Economist o The Atlantic), ahora lanza cabeceras propias, como One Zero, una revista de tecnología que competirá con medios de ese nicho.