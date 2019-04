Hace pocos años viví una experiencia que, por inusual, me quedó grabada en la memoria:

Me disponía a atravesar la Cuesta de la Tapia (O Temple, Cambre) donde vivo y, que según creo, depende de La Xunta. A mi lado, un grupo de adolescentes se disponían a hacer lo mismo.

Una de las chicas, de entre doce y catorce años, se paró en seco y comunicó a su compañera que ella no atravesaba porque " se lo tenía prohibido su madre ", y dio media vuelta.

Tenía que haberla felicitado en aquel momento, porque no es normal lo que hizo, " ya no se lleva ". No lo hice y me pesó un montón, yo que he estado con niños durante cuarenta años y veo como cambia este mundo....

Esa madre tenía toda la razón: la Cuesta de La Tapia con su altísima densidad de tráfico es, por experiencia lo digo, una trampa mortal. Por no haber no hay:

-Pasos elevados para peatones que aminoren la velocidad.

-Señales luminosas como en el Concello vecino (se ven más y mejor).

-La velocidad está limitada a 40, cuando ya se sabe que pocos la respetan.

Y, a mayores, en uno de sus extremos y sin sitio de aparcamiento, un establecimiento que abre todos los días del año y ocasiona retenciones.

Los automovilistas que vienen de la N-VI van con prisa hacia la autopista, y salen de ella los que vienen en dirección opuesta con la misma actitud, deseando llegar a su destino.

Mi pregunta es: ¿Hay algo que se pueda hacer? SOS.

P.D. He mandado cartas a La Xunta (Sin contestación).

Peticiones al Concello (No pueden hacer nada...).

No deja de sorprender que, en un periodo donde soplan fuertes vientos sociales a favor de la eliminación de los filtros y obstáculos discriminatorios que pueden encontrar las personas en función de sus inclinaciones sexuales, exista la tendencia de abrir negocios donde solo está permitido el acceso a clientes del mismo sexo. Los complejos turísticos que impiden la entrada bien sea a los hombres o a las mujeres, ¿contribuyen al cambio de posición de la sociedad en lo relativo a la igualdad de las personas sin atender a variables como el género o la preferencia sexual? Puede ser escasez de luz, pero la verdad es que no acabo de ver cuáles son los beneficios de separar y diferenciar cuando se trata de alcanzar una situación de equilibrio e integración.