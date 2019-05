Decir tonterías es rentable

Al poco de conocerse los resultados definitivos de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, toda la jauría mediática estuvo de acuerdo en opinar que el PSOE las había ganado con una cierta comodidad; que Podemos las había perdido estrepitosamente; que Ciudadanos no había podido adelantar al PP en su loca carrera para convertirse en el jefe de la manada de derechas; y que el chico de Aznar se había ganado, con su victoria por los pelos en Madrid, el derecho a ocupar por un tiempo extra el despacho principal en la sede de la calle Génova. Respecto de esto último, en algunos periódicos ya se había especulado con la posibilidad de que el edificio tuviera que ser vendido para pagar las gigantescas deudas contraídas por la organización en el pasado y el enorme agujero presupuestario que dejaría la pérdida de escaños bien retribuidos. Además de esto, era un rumor insistente que el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, ya estaba preparando las maletas para desembarcar en la capital del Reino e iniciar las tareas de reconstrucción del centro derecha español, tal y como lo había diseñado don Manuel Fraga; desde su época de embajador en Londres de la España de Franco, cuando vestía de chaqué y se tocaba la cabeza con el clásico bombín inglés. (Aquella cabeza enorme de Fraga que años más tarde elogiaría interesadamente Felipe González, al decir de ella que le "cabía todo el Estado"). Afortunadamente para el señor Casado, la temida catástrofe electoral no se produjo y la apurada victoria de la derecha en el ayuntamiento y en la comunidad autónoma de Madrid le salvó de ser fusilado políticamente al amanecer. Y eso que arriesgó lo indecible con la designación de los candidatos. Especialmente de doña Isabel Díaz Ayuso, que hizo las delicias del reporterismo con sus declaraciones públicas. En una de ellas mostró su disgusto por la desaparición del centro de Madrid de los atascos automovilísticos por culpa de las medidas adoptadas por la alcaldesa Manuela Carmena para hacer más fluido el tráfico. "Los atascos son una seña de identidad de Madrid", dijo. Y en otra manifestó "que había mucha gente deseando tener un contrato basura". Por no hablar de su oposición a trasladar la celebración del día del orgullo gay a la Casa de Campo, porque allí iban las familias a gozar de un honesto esparcimiento incompatible con el desmadre sexual de ese festejo. Al parecer, esta señora es una recomendada de la inefable Esperanza Aguirre y no hace falta ser profeta para imaginar que dará mucho juego. Si diciendo estas tonterías se ganan elecciones para presidir instituciones importantes, ¿qué no opinará cuando se vea revestida de autoridad? Pero no solo en la derecha son reseñables los despropósitos. Un tertuliano del café sostiene, con total seriedad, la teoría de que Pablo Iglesias, el hasta ahora líder de Podemos, es un agente del capitalismo multinacional con la misión de destrozar el caudal político que generó el 15-M". La primera cosa que hizo fue visitar al embajador de Estados Unidos y sacarse una foto con él cogidos de la cintura delante de dos grandes banderas, una norteamericana y la otra, española. Y después, todas esas macanas de autonombrarse vicepresidente del Gobierno y repartir carteras ministeriales... Lo dicho, un agente". Y se quedó tan tranquilo.