Apología del consenso

Tengan ustedes buena jornada. Último miércoles de junio y un buen ramillete de citas electorales cumplidas. Ahora, después de la subida de adrenalina y posterior vuelta a la realidad por parte de aquellas personas que se postulan para liderar la acción común en nuestra sociedad, toca volver al espacio de las tareas, las ideas, la planificación y también a la evaluación de lo que se hace, al menos en la medida „escasa, desgraciadamente„ en lo que esto último se lleve a cabo. Es tiempo de dejar las soflamas, los logos por encima de todo y, decididamente, trabajar.

Esta aseveración anterior, que todos plantearán de una o de otra manera, y que a nadie se le antojará extraña o fuera de contexto, sí que va derivando „y lo hará más, conforme pasen los años„, a un necesario cambio de cultura que, a pesar de las resistencias por parte de las organizaciones políticas, yo entiendo como el único posible. Una forma de ver lo público que he podido defender en muchas ocasiones, y también poner en práctica. Miren, seré claro. Se trata de hacer una apología clara, indiscutible y sustentada con hechos, del consenso. De aburrir al otro, si hace falta, no cejando en el empeño de poder llegar a tal marco común. A una solución que sea la menos mala para todos, pero asumida por el conjunto. Y, así, abandonar posturas maximalistas en uno u otro sentido, tratando de abrir la esfera de lo legislado, de forma que sea lo más inclusivo y plural posible, llegando a acuerdos con todos.

Y es que gobernar para solo unos pocos „por muchos que sean„ siempre es un desastre, y es el origen de los tira y afloja y de las eternas frustraciones de los que están en la política, por un lado, o del conjunto de la sociedad, por otro. Y, claro que sí, también de los técnicos que quieren „quisimos„ conseguir lo mejor para todos, pero que están habitualmente constreñidos por un corsé infinito que dimana, precisamente, de las eternas rivalidades de arriba, del quítate tú para ponerme yo y del anteponer los intereses de sus partidos a los del bien común porque esto, como las meigas, haberlo hailo. Incluido, y esto es horroroso, el deseo de que todo vaya lo peor posible, y hasta la puesta en marcha de acciones a ello encaminadas, cuando le toca al otro aguantar de la jarcia y la tormenta arrecia. Y es que son muchos los políticos ineptos y torpes que, por desplazar al de enfrente, prefieren que todo se hunda, que "ya llegarán tiempos de gloria y calma para volver a construir"... Sí, sí...

No, queridos amigos y amigas. Hay que pactar. Consensuar. Llegar a acuerdos duraderos, estables y que permitan visiones de larga duración, gobierne quien gobierne. Hay que acabar con el esperpento de tener nueva ley de educación con cada Gobierno, en el caso del ámbito estatal, o proyectos absolutamente diferentes y disonantes para una ciudad, en el ámbito municipal. Hay que ponerse de acuerdo, sin miedo al futuro y a la sociedad nueva que esto genere. Diseñar soluciones para los problemas que sean realistas, pero que puedan gustar a una amplia mayoría. Y es que todos somos mortales, y un día unos están en la cresta de la ola, y otro día ya no. Por eso lo que uno haga ha de ser de acuerdo con el otro, buscándose en vez de lastimándose, encontrando espacios de diálogo, mediando y aprendiendo a convivir. Porque las ciudades, las autonomías o el propio Estado son de todos, y no de los de unos ni de los otros. Es más, la mayoría no se apunta ciegamente a lo de nadie, y se limita a escuchar y, a partir de su reflexión, tomar partido...

De ahí esta nueva apología del consenso, como aportación gratuita a la resaca postelectoral. Ni ganaron unos ni perdieron otros. Todos trajeron lo mejor que tenían, sabían hacer y pudieron hacer. Y, seguramente, en una amalgama bien coordinada de todas las sensibilidades está el éxito. Sin excluir. Sin hordas de un tipo, del otro y del de más allá, en cada grupúsculo cortados por el mismo patrón. Con amplias miras... Respetando la proporción de representatividad de cada uno en función de sus legítimos resultados, pero escuchando y tratando de incorporar. De sintetizar a partir de una tesis y su antítesis. De entrar a los temas, y no navegar en ellos simplemente resbalando por su envoltorio...

En fin, ahí lo dejo, advirtiéndoles que no es fácil. Muchos en María Pita, por ejemplo, saben de alguna experiencia de ese tipo, con final agridulce por los eternos intereses de todos, que no se arredraron en criticar aquello que habían promovido y aceptado. Pero, aún así, siempre merece la pena. Creo que está por desarrollar en España, todavía, la revolución de la cultura del consenso dentro del marco de la democracia. Ojalá. Soy de los que piensan que, así, ganaríamos todas y todos. Y sigo pensándolo, fuertemente convencido, aunque cuando lo afirmo me sienta a veces como hablando con el señor Wilson en medio de una isla desierta... Pero no cejaré en el empeño de contárselo siempre que pueda. Como hoy. Y es que lo que se nos viene encima, desde mi punto de vista, necesitará mucho de esto...