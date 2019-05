Exagerar con las horas extra

El Gobierno invoca a Rubalcaba, pero lo denigra con la chapucera implantación del registro horario laboral, que contrasta con la limpieza en la imposición del carné por puntos o de las restricciones al tabaco en lugares públicos. El ministerio de Trabajo enarbola los dos millones y medio de horas extra semanales no remuneradas ni sometidas a imposición. Es una cifra que impresiona, por comparación con las 700 mil horas que puede aspirar a vivir un ser humano. Sin embargo, el impacto decae al recordar que cada día se trabajan en España 150 millones de horas.

Los dos millones y medio de horas apocalípticas supondrían la creación de sesenta mil puestos de trabajo, una cifra muy significativa pero no decisiva frente a veinte millones de trabajadores y tres millones de parados. Vuelve a ser un problema de énfasis, calificar de fundamental un problema importante pero no decisivo. El caos de las horas extra a favor de la empresa solo demuestra que se aceptan trabajos a cualquier sueldo, así como la pésima organización del trabajo en España. Para cimentar estas convicciones, no se necesitaba un reloj ni una app.

El obligado alineamiento del periodismo contra los poderosos obliga a pasar deprisa sobre los empleados que no cumplían la jornada, y que debilitan las dos millones y media de horas. Ahora estorbarán en el lugar de trabajo, disminuyendo la productividad del conjunto. Y sobre todo, el Gobierno desea que sus dos millones y medio de horas distraigan del auténtico latrocinio a gran escala. El tiempo no remunerado equivale a la friolera de 2.500 millones de euros de tráfico económico subterráneo anual, pero muy por debajo de la cifra de sesenta mil millones que, según Intermon Oxfam, son desviados anualmente a paraísos fiscales. La evasión corre a cargo de las mismas entidades a quienes la presuntuosa ministra de Trabajo asegura que va a controlar.