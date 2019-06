Juan Carlos vaise, Juan Carlos vén

Estou máis que certo que non son o único sorprendido por esa información da Casa Real, a difusión dunha carta de Juan Carlos I na que anuncia a súa retirada da vida pública, aos cinco anos de deixar de ser rei. Non estou moi seguro de que significa iso de "retirarse da vida pública". Non saír no ¡ Hola!?, non ir a actos de segunda fila como vai agora?, deixar de cazar elefantes ou de esquiar? Porque retirándose a un mosteiro como Carlos V sinceramente non o vexo. Imaxino que na práctica vén sendo unha maneira oficial de dicir "a min que non me dean a lata", pero tampouco tiña por que facelo por carta, como quen dimite e quere deixar negro sobre branco as razóns. Así o que se consigue é que, aínda sen aclarar as razóns que o levaron a abdicar de présa e correndo, agora co recunque na retirada, todos os cronistas da Corte especulen que o fai, ou llo fan facer, para poñer a venda antes que a ferida que provocaría un escándalo. Aínda que, a verdade, non sei que máis escándalo pode haber: fillos bravos, fortuna de orixes turbias... O único que máis pode pasar é que calquera desas cousas máis que sabidas colla a vía xudicial. Porque o de que se retira para dedicarse á lectura e á contemplación non o vexo, e o de poñerse a mirar obras, tampouco. Ben, xa se verá que pasa. Ou non.

Pola contra, sería unha boa noticia que viñese Juan Carlos Valerón ao Deportivo, o equipo no que xogou máis de 400 partidos, conseguiu tres títulos, e sobre todo, construíuse como mito, como futbolista e como persoa. Parece ser que el quere volver, segundo din alá e contan acó. Desde que saíu do Dépor, en 2013, para volver ás Canarias, na UD Las Palmas foi capitán de honor, adestrador axudante da canteira, asistente do adestrador no primeiro equipo, asistente do adestrados do filial... O verán pasado, deixou o club por "razóns persoais", pero en xaneiro deste ano volveu para integrarse no corpo técnico. As informacións da prensa canaria aseguran que o Flaco falou con todos os que eran candidatos á presidencia do Dépor, sen chegar a nada concreto, e aquí neste diario o recentemente elixido Paco Zas declarou que "se alguén merece unha oportunidade no Dépor é el, igual que outros grandes que demostraron o seu amor ao club. Valerón sería un gran activo". Pero máis alá diso non pasou, é dicir, tampouco hai nada firme nin en camiño.

Quizais o que lle pasa aos Juan Carlos é que non saben deixar de ser o que son, rei e futbolista. Cunha diferencia clara. Juan Carlos de Borbón foise pola porta de atrás, unha retirada que ninguén se molestou en poñer en claro, ao mellor porque a explicación era o que se quería evitar. Iso si, sen unha voz crítica ningunha, ou case ningunha, porque seguía e segue funcionando o pacto de silencio. Juan Carlos Valerón, que si tivo que aguantar, como todos os futbolistas, algunha que outra crítica (aínda que el seguro que menos) foise pola porta grande, entre a admiración dos deportivistas e dos que non o eran. Nestes tempos nos que, como se dicía antes, os ladróns andan detrás dos que rouban, que se retire do que queira que se retire Juan Carlos I tanto me ten. Pero nesta época de futbolistas malcriados e tatuados como unha libreta escolar a fin de curso, que viñese Juan Carlos Valerón, aínda que só fose para pasear pola praia de Riazor, sería unha excelente noticia.