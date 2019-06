Buenos días. Conducir a 237 kilómetros por hora hoy en España es, directamente, un delito. No una travesura o una infracción administrativa. Y es que el legislador se ha dado cuenta „y han tenido que pasar años para eso„ de que, a esa velocidad, cualquier elemento imprevisto puede suponer, directamente, el desastre. La nada. La destrucción. El sufrimiento y la muerte para el autor de quien se comporte así y, más aún, sus acompañantes o terceros, vayan estos últimos o no a bordo de un vehículo. Y el sufrimiento infinito, claro está, para sus seres queridos. Mientras no entendamos esto, la suerte está echada, y para mal, claro.

Miren, todos ustedes saben que mi reflexión del párrafo anterior está referida a lo acontecido con el que fue conocido jugador de fútbol, José Antonio Reyes, y las personas que le acompañaban. Un desastre: Reyes y su primo muertos y un tercero, herido grave, todos ocupantes de un mismo vehículo, conducido por el primero a 237 km/h, entiendo que en un tramo permitido a la velocidad genérica de una autovía: 120 km/h. Desde entonces se han sucedido los homenajes de toda índole al conductor, pasando primero con pinzas sobre la posibilidad de que las cosas no se hubiesen hecho correctamente. Pero, al final, el dato salió. Y, con él en la mano, la conclusión es contundente.

¿Y cuál es? Pues que el conjunto de lo acontecido no fue solamente un accidente, sino la concatenación de uno, más una conducta anterior, no solamente reprobable sino punible. Y eso no lo podemos soslayar, a pesar de que el comportamiento colectivo trate de lastimar a quien con sosiego y dolor, como su compañero Santiago Cañizares, lo ha puesto sobre blanco en las redes sociales. Lo que hacía Reyes era gravísimo, y no vale apelar a las emociones del fútbol, o a ninguna otra cuestión. Accidente, hubo. Pero el mismo aconteció a posteriori de algo absolutamente execrable y que, no lo olvide, le pudo haber costado la vida a usted o a sus hijos. Porque, en estos tragos, muchas veces un tercero que pasaba por allí paga el pato. Y no hace falta más que ver la hemeroteca reciente para comprobarlo. Yo lo hago con los pelos de punta cada semana.

Hace unos años, un reputado empresario, académico y mecenas de esta ciudad presumía delante de mí „en el sector público, en aquel entonces„ y de una oficial de la Policía Local de las velocidades que alcanzaba su juguete en nuestras autopistas. En contra de la complacencia y la risita general, yo le interpelé, explicando que no sabía cómo se atrevía a decir eso delante de nosotros. Sus argumentos fueron los de siempre... El castizo e ignorante "yo controlo" o el temerario "a esa velocidad yo veo todo el tráfico parado". Me fui de aquel corrillo, diciendo que era lo mejor para todos. Y es que la percepción sociológica de la velocidad y el riesgo en la carretera aquí es preocupante. Muy preocupante. Velocidad se asocia a éxito „no sé por qué„ y conductas agresivas al volante a atributos tan cuestionables como el de una forma peculiar de ver la masculinidad. Eso es lo que destilan las hordas „anónimas o no„ que ponen verde ahora a Cañizares por relatar, exactamente, la verdad. Y esa no es otra que decir que lamentamos la muerte de quien se comportó así, pero que condenamos un comportamiento que le ha cercenado no solamente a él la vida, sino también a otras personas.

Correr mata. Un vehículo a una velocidad de 237 km/h necesita un espacio enorme para frenar. Pero, aún peor, el tiempo para que el conductor pueda reaccionar a cualquier imprevisto es superior al del posible impacto. Y, más todavía, si se trata de problemas importantes „como el posible reventón„ tal velocidad implica muy probablemente consecuencias fatales, independientemente de tal reacción. Hasta que no entendamos esto, hasta que se prohiban los detectores de cualquier tipo de radar, hasta que determinados periodistas dejen de banalizar la velocidad y tener conductas irresponsables, hasta que una mayor cultura „a chorro„ llegue a nuestra sociedad, hasta que cambie el paradigma del éxito ligado a la velocidad y hasta que seamos más responsables, esto seguirá sucediendo. Porque que Reyes o yo mismo muramos en la carretera, es una fatalidad y es inevitable, porque accidentes hay. Pero lo de ir a 237 km/h sí que es evitable. Y a 140 km/h también. Y a 80 donde hay que ir a 50, más de lo mismo. Y si a una persona con tal poder adquisitivo y varios coches de gran cilindrada le gusta la velocidad, hay circuitos disponibles, diseñados para disfrutar exactamente de eso. Hay que entender la velocidad como un factor de riesgo letal, de imprevisibles consecuencias para uno mismo y para terceros, y que puede meternos en un gran lío. O sacarnos de todos, directamente, vía desaparición inmediata, tal y como desgraciadamente le pasó al futbolista.

Soy de los que piensan que, ante la irresponsabilidad en la carretera, hemos de practicar la tolerancia cero. Fíjense las cosas que han ocurrido en nuestro entorno en los últimos días, protagonizadas por conductores irresponsables, con el resultado de una muerte y al menos un herido grave, que yo conozca, y donde han estado muy presentes las malditas sustancias psicotrópicas y el dichoso alcohol. Hemos de crear otra cultura al volante. Porque esta sangría, sea por irresponsabilidad propia o ajena, no es ni tolerable ni explicable. Desgraciadamente, muchos no lo entienden si se les muestra esto con la palabra, con argumentos y con la razón. Pues entonces habrá que ser contundente, modificar una vez más la norma de circulación y el Código Penal, y ser consecuentes. Nos va la vida en ello.