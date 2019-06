El olor danés del Tribunal Supremo

No solo hay corrupción cuando los gestores públicos utilizan las funciones y los medios públicos en interés privado, económico o de otra índole. También hay corrupción cuando algo se trastoca, se daña, se pudre, se deprava o se pervierte. Y en este sentido podemos hablar de que en las más altas magistraturas de la Justicia de nuestro país, cuando menos, hay notables casos de corrupción. De corrupción política. Porque siendo la Justicia uno de los poderes esenciales que conforman el sistema democrático, esto se deturpa si todo un Tribunal Supremo reconoce y trata de otorgar legitimidad política a una presunta jefatura del Estado nacida de un golpe militar, estando vigente, como lo estaba en le 36, la jefatura legítima y legal del Estado: la Presidencia de la República. Este reconocimiento o blanqueo del golpe franquista en un documento oficial del Tribunal Supremo pone en cuestión, sin duda, la cualidad o al menos la calidad democrática de la institución y, en buena lógica, los magistrados que han firmado semejante dislate debieran ser sometidos a una seria investigación. No se trata solo de que sean inmediatamente desautorizados por la propia institución, cosa que debió hacerse en el minuto siguiente a la publicación del engendro, sino que debe rectificarse todo el contenido del auto. Cosa que, por otra parte, no sería nada nuevo, pues el Tribunal Supremo ya se ha rectificado a sí mismo incluso en una sentencia justa pero, eso sí, lo hizo para salvar a los bancos de pagar los impuestos por las hipotecas que habían endosado ilegalmente a sus clientes.

Si ya es una perversión que el Tribunal Supremo anteponga el interés concreto de la familia de Franco, de que se siga rindiendo culto público al dictador, por encima de los derechos de miles de víctimas del franquismo a obtener reconocimiento y reparación, el olor danés a podrido se hace insoportable cuando la decisión del poder judicial se enfrenta a lo decidido ya por el legislativo y el ejecutivo y, demás, el auto del alto tribunal se aprovecha para legitimar o blanquear el golpe de estado de Franco y la dictadura.

No cabe duda: en este país o se reforma la Justicia de una puñetera vez o la involución democrática será inevitable.