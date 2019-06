Ocultar verdades, es mentir

Hace unos 30 años una persona llamado Fernando Martín, por ir a mucha más velocidad de la permitida en la M-30, saltó la mediana, invadió el carril contrario, e impactó con otro vehículo cuyo conductor sobrevivió a duras penas con gravísimas lesiones. La prensa, como el culpable era famoso y rico, todo fueron halagos: grandísima pérdida, homenajes, lloros y llantos. El agraviado, ni una línea, como si fuese una cabra.

Este fin de semana otra persona, que dicen que darle patadas a un cuero lo hacia muy bien, tuvo un accidente en el cual falleció el y otro más y por suerte no implicó a otras personas. Según dijo el director general de tráfico iba a más de 200, con lo cual delito seguro.

Si un rico famoso es irresponsable, incompetente, negligente, y comete un delito, la prensa no hace ni un reproche, ni una crítica, ni una reprimenda, licencia de corso, todo alabanzas, y endiosar al culpable.

La administración y la DGT hacen muchas campañas por el exceso de velocidad: "Papá no corras, vale más llegar tarde a no llegar" etc, etc. Pues el otro día en la final de la Champions: homenaje, silencio y aplausos. Así, tratándolo de héroe indirectamente, se legitima a los que como él hacen lo anormal en esas nuestras carreteras públicas, sin respetar la libertad de los demás. Que la prensa deportiva hable de su trayectoria profesional me parece normal, pero que abra telediarios, portadas de periódicos, encima ocultando datos, deja mucho que desear de esa prensa que debería ser: IMPARCIAL, OBJETIVA Y PLURAL.