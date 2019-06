El dinero y la santidad

Aunque hablar de dinero sea una ordinariez, el Congreso ha vuelto a exigir a los diputados que declaren sus posesiones para que todo el mundo sepa si son pobres, cresos o mediopensionistas. La medida, en vigor desde hace ocho años, atendería según parece a ver „o "transparentar"„ su patrimonio a la llegada y tal vez a la salida de su alta representación. Igual parece un propósito algo ingenuo, pero quién sabe.

Cada cual cuenta lo que le parece, como es natural, dado que la declaración no tiene valor documental ni está sujeta a verificaciones. Así se explica que unos parlamentarios detallen minuciosamente sus bienes y otros, por el contrario, se limiten a una parca enumeración de lo que poseen.

Entre lo confesado esta vez por los declarantes ha salido un poco de todo. Hay quien hace constar bienes ordinarios como casas, coches, dinero e hipotecas; pero también propietarios de riquezas menos habituales, tales que la inversión en esas monedas cibernéticas bautizadas con el nombre de bitcoins.

Las cuentas corrientes han resultado ser, en efecto, de lo más corrientes, salvo algunas excepciones. Unos pocos parlamentarios confiesan tener cientos de miles de euros, aunque también hay uno que asegura guardar tan solo 16 euros y algunos céntimos en el banco. Sorprendentemente, el propietario o más bien víctima de tan escasa liquidez declara la posesión de tres coches de gran cilindrada. Se conoce que no los saca del garaje y así no precisa de un efectivo del que carece para echarles gasolina.

Llama también la atención, si bien no tendría por qué, el considerable patrimonio en rentas y propiedades de alguna que otra líder de partido de vocación proletaria. Se trata, como ha aclarado la declarante, de bienes procedentes de una herencia. Y sus ingresos, por más que sumen cifras muy superiores al sueldo medio español, son los mismos que percibe cualquier otro miembro del Congreso.

Declaraciones de este tipo recuerdan mucho a las de amor. Hay quien las cree en boca de su pretendiente y quien no; pero en modo alguno han de ser tomadas al pie de la letra. Hacienda, que es cosa seria, no suele fiarse de quienes se le declaran cada año por estas fechas; y prueba de ello es que cuenta con un nutrido y eficaz cuerpo de inspectores para asegurarse de la exactitud de lo confesado. Mucho es de temer que no sea el mismo caso del Congreso.

Este estriptis o striptease financiero al que se someten los diputados no sirve en realidad de gran cosa, salvo para que el pueblo votante pueda entregarse al cotilleo durante algunos días.

Bastaría echar un vistazo, para comprobarlo, a la declaración de bienes de algún que otro miembro de las Cortes en anteriores legislaturas, antes de que se le descubriera una cuenta millonaria en Suiza de la que no había dicho ni Pamplona. No hay por qué reprochárselo, ni a él ni a cualquier otro que pudiera haber incurrido en comportamientos semejantes. Si tal fuese el caso, se limitarían a ejercer la loable virtud de la modestia.

Modestamente, en efecto, algunos o acaso muchos prefieren no dar cuenta del verdadero alcance de sus caudales para que luego se entere todo el mundo. La propia Biblia, texto de referencia, aconseja no hacer ostentación de riquezas; y una popular sentencia establece que, de dinero y santidad, la mitad de la mitad. Ya vale de humillar a los pobres diputados.