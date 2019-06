Otrosí digo

La futura alcaldesa de La Coruña ha esbozado su programa de gobierno (La Opinión 29-05 y 02-06-19), en el que pone énfasis por restablecer la armonía entre las instituciones locales y regionales, no solo porque conviene al buen quehacer de los gobernantes sino también por la certeza de la eficacia de la cordura con el buen swing político. Aislar la beligerancia y la ideología es un sistema progresista como lo es cuidar con mimo la limpieza urbana, tener a punto los parques y jardines públicos y aplicar un nuevo riego asfáltico a las vías más transitadas. Son cuestiones primordiales que constituyen la mejor credencial de una ciudad. El plan cuatrimestral que se vislumbra, bajo el lema A Coruña que queremos, ofrece 100 medidas que coinciden con el presentado hace ocho años por el bipartito de la Diputación La Coruña entra en el futuro que, tras el periodo electoral, superado el influjo de la morfología facial de los afiches y el cierre de las tiendas de semiólogos y asesores de imagen se diluyó sin un solo compromiso económico. Por esta razón, creemos que doña Inés Rey necesitará buenas dosis de eutimia para que los votantes no pierdan su estado de ensoñación. Habilidad no le faltará, incluso para no tropezar con cuestiones discutibles del paso de su partido por el gobierno último municipal, en el que actuó de mástil. La cercanía con el ciudadano es compartir su suerte y aquí entra la actuación del gobierno. Lo ideal sería actuar en solitario son coalescencia con otras organizaciones, coaligarse puede ser aventurado. La Marea Atlántica tiene más seguidores que militantes; con el BNG es difícil acolarse, no es municipalista, es nacionalista y, descartado el PP, la regidora cuidará de hacer efectiva su autoridad. Todo lo que no se encauza en los primeros cien días de gobierno, la experiencia, con certeza socrática, señala que se perderá en la espesa burocracia municipal. En resumen, van a gobernar los mismos en planos contrapuestos. Tal vez, debieran escuchar al expresidente socialista Touriño (bipartito BNG-PSdeG), cuyos socios fueron su principal oposición.Confirmaron el viejo adagio: "No sirvas a quien sirvió; ni mandes a quien mandó".

El proyectado Centro de Salud y el nuevo mercado de Santa Lucía son los casos paradigmáticos de la última legislatura local. Hace pocos días, desde María Pita se ha enviado un nuevo diseño que suprime el Centro de Salud. En la barriada de la Falperra viven prestigiosos arquitectos, algunos profesores de la Universidad coruñesa, muy involucrados con los problemas del vecindario que, nos informan, ya han contactado con dirigentes socialistas que les han prometido resolver el asunto.