En un feliz acontecimiento familiar comenté que habíamos coincidido personas de diversas procedencias, y luego en la conversación posterior con quien estaba a mi lado fueron salieron afinidades y distingos. Yo lo pasé en grande, y espero que José Luis, sentado al lado, también disfrutase. Cada uno fue desvelando el periplo vital que habíamos vivido, que resultó ser muy parecido porque si él acumulaba seis localidades diferentes en que había vivido, yo le superaba en dos más. En Barcelona habíamos coincido, pero en barrios diferentes „también hablamos de ellos„, por los años setenta y tantos. Convinimos que ese es el sino de tantos españoles que nos movemos de aquí para allá, en quien se cumple aquello de "que uno es el sitio en que naces y otro en el que paces". Mi interlocutor, al que ya considero amigo del alma, me ganó la partida porque para viajar usa una autocaravana que le permite una libertad de estacionamiento y pernoctación que yo, de momento, no puedo permitirme, y por ese detalle sentí una sana envidia, porque el mutuo afán viajero se veía recompensando en su caso con la tranquilidad de no tener que buscar plaza de alojamiento en tal cual hotel o albergue, cosa que yo sí he de hacer.