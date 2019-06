El periodismo se autoimputa

Antonio Moreira Antunes es un caricaturista político de Portugal, país que respeta mucho este género. The New York Times tiene fama de ser el mejor periódico del mundo. Su edición internacional reproducía los dibujos de Moreira en Expresso. Uno de ellos fue considerado "antisemita" y "el mejor periódico del mundo" ha dejado de publicar caricaturas. La ilustración presentaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como un perro guía con una correa que portaba la estrella de David, llevando a un ciego Donald Trump tocado por una kipá (el casquete de coronilla de los judíos practicantes). Ninguna lectura desinteresada „salvo la analfabeta en caricatura„ puede ver en ese dibujo la enemiga a los judíos, su cultura o su influencia, salvo que Netanyahu represente a todos los judíos (no lo semítico, que incluye a los palestinos). La estrella de David y la kipá identifican y contextualizan un mensaje fácil que ni revela nada ni exacerba la crítica: la política israelí es seguida ciegamente por el presidente de EEUU.

Al considerar la caricatura un error, The New York Times acepta la razón de una parte del pueblo de Israel, de otra más pequeña de los judíos, de la ínfima de los semitas y desatiende al resto de sus lectores, que tienen derecho a la variedad de opiniones, incluso las que disientan del gobierno israelí, que ya controla el diario Yediot Aharonot, para escándalo en el país. Al retirar las caricaturas, The New York Times amputa una parte de su periodismo. Los orígenes de la prensa informativa son inseparables de la satírica; la caricatura estaba plenamente desarrollada cuando el resto de los géneros eran seminales. Si actual igual con una noticia, una entrevista, una crónica o un reportaje se verá a qué se dedica.