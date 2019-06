Ciudadanos se presentaba como un partido que venía a regenerar la política, pues en el año 2016 había llegado a un importante acuerdo con el PSOE. Pero eso es historia, ahora no le interesa recuperarlo.

En Andalucía tiene un pacto con el PP para gobernar con el respaldo de Vox. Actualmente hay negociaciones para formar gobierno, donde Vox también es aceptado por Ciudadanos. Quisiera recordarle a Ciudadanos que Vox es la extrema derecha, y además, no lo ocultan porque si pueden derogan la ley del aborto; también están en contra de la ley de violencia de género, lo mismo contra la ley de la memoria histórica. Que los apoye el PP es normal, pues son de la familia, pero Ciudadanos debería situarse claramente frente a la extrema derecha y no apoyar esos gobiernos, sus votantes no entenderán ese cambio de rumbo.

Ahora es la hora de formar un gobierno lo más estable posible, pues hay temas muy importantes que solucionar. Ciudadanos podría ayudar de dos maneras, es decir, replanteándole al PSOE aquel acuerdo de 2016 o abstenerse en la investidura para no tener que depender de los independentistas, que tanto criticó Rivera en la pasada legislatura. Por lo tanto, ciudadanos tendrá que actuar con responsabilidad, si no quiere ir a un suicidio político.

Hay que aplicar la legislación que penaliza la difusión de vídeos de carácter íntimo con intención denigratoria, aunque en su origen se hubieran grabado con el consentimiento de la persona. Pero más importante aún es la urgencia de educar a la sociedad en considerar que algunas actuaciones, que hoy se aceptan como normales, no lo son, sobre todo en lo referido al uso de las redes sociales.

Es inaceptable la difusión de contenidos violentos, discriminatorios y que pretendan atacar la integridad de cualquier persona. Banalizar aspectos que afectan a la dignidad de la persona, a su núcleo de identidad, trae como consecuencia un peligroso proceso con trágicas consecuencias como el caso de la mujer que se ha suicidado.