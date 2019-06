Otrosí digo

Según datos publicados, la Universidad de Santiago ofreció en el grado de Medicina 360 plazas, número excesivo al decir de las autoridades universitarias y excesivamente corto para la gran demanda de estudiantes, pese a estar entre las notas de corte académico más altas. En la información divulgada por la prensa compostelana, que bebe en fuentes universitarias, se decía: "Los estudiantes que no lleguen con su puntuación final pueden elegir otras opciones con notas de corte más bajo. Sería el caso de la Universidad del País Vasco (12,33), Cantabria (12,326), Autónoma de Barcelona (12,253), Girona (12,12), La Laguna (11,660), Oviedo (11,304) y Víc Central de Cataluña (10,616). Además del desplazamiento, en todas las citadas, el crédito es más caro que en Galicia, 13,93 euros, el curso pasado". Los datos ofrecidos vuelven a poner de relieve el grave contratiempo económico que, para los estudiantes gallegos, ha significado el "portazo histórico" de los titulares de la Xunta, primero Touriño y más recientemente Feijóo, obviando utilizar las Universidades de Vigo y de La Coruña con el ciclo de Medicina que se les niega, y que, por su reparto de población y el andamiaje científico y académico, les corresponde. El argumento resolutivo del actual titular "no caer en tentaciones localistas" es un artificio que envuelve el deseo de no dañar el disco duro institucional. Es una consecuencia del "síndrome de la piedra", que lleva a los xunteiros a oficiar de alcaldes picheleiros, noble tarea que en su celo local acaba transformándolos en caciques lugareños sin trascendencia periférica. Tal vez, sería más ilustrativo considerar si en la Universidad gallega, en términos generales, prima más lo corporativo que lo democrático y si, por encima del interés general, aflora el de ciertos grupos, entre ellos el docente. Sería muy saludable que las Universidades de Vigo y de La Coruña pudiesen abrir sus aulas al último ciclo de Medicina, sin otras servidumbres que utilizar la excelencia acumulada en sus hospitales universitarios y en sus puntos de enseñanza facultativa. No se pueden construir tesis de microlocalismo, mientras a vigueses y coruñeses se les receta la pedagogía de Medicina en pequeñas dosis.

Diez años cumple la Torre de Hércules declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. El patronazgo de la Unesco debería completarse con su extensión al incomparable perfil de nuestro litoral urbano, desde la propia Torre de Hércules abarcando la bahía coruñesa, Parrote, Dársena y La Marina hasta la Palloza, e instalar en las proximidades del Faro, el Museo Marítimo dentro del circuito de la Domus y el Acuario.