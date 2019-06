Ahora, gobierno de derechas

La falsificación sistemática de los resultados electorales se inicia tras las generales de 2015, con el célebre "la izquierda no suma" que ni siquiera precisa de refutación. La falacia organizada se prolongó en las elecciones de 2016, con el esplendoroso "la izquierda suma menos que antes" desmentido con la moción de censura triunfal del año pasado. La segunda invención estuvo a punto de desmantelar al PSOE, que debería esmerarse singularmente en que no se insistiera en desvirtuar el recuento de las urnas. No ha sido así.

Las generales del 28 de abril conllevaban el mensaje explícito y corroborado por encuestas posteriores de un Gobierno de PSOE con Podemos, a partir de una investidura que podían apoyar partidos exindependentistas como PNV o ERC. Esta evidencia chocaba con dos imposibilidades ontológicas. La primera era la incorporación del primer vicepresidente del Gobierno con coleta desde el siglo XVIII. La segunda y todavía más peligrosa, fiarle un ejecutivo en solitario y con holgada ventaja a Pedro Sánchez, que había atropellado al IBEX al completo con su Simca mil. La solución consistía en volver a falsificar las elecciones, ahora tildando de inevitable la intervención de Ciudadanos para devolver un gabinete conservador con cambio de siglas.

Ábalos y sus constructores fueron los primeros en someterse a Ciudadanos, antes incluso del voto a falsificar. La inmediatez de las municipales concedió una tregua a los amigos de aguar el vino con la presencia de Albert Rivera. Reanudaron la presión tras el 26-M, pero advirtieron que el partido de la derecha múltiple debía prestar el apoyo imprescindible al PP para coronar ayuntamientos y autonomías, por lo que se fijó otro paréntesis. Tras el reparto de varas municipales del pasado sábado, ha llegado la hora de ordenar a Ciudadanos que se haga progresista en apoyo de Sánchez, para guiarlo hacia la derecha insoslayable.