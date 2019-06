Que PP y C's le faciliten la investidura

Sánchez tiene 123 escaños, los mismos que suman PP 66 y C's 57. Entre los tres partidos suman 246 y el resto de grupos 104. Con sus 123 votos Sánchez podría ser investido en segunda vuelta con mayoría simple, más votos a favor que en contra, si PP y C's se abstienen. Pero si los dos más Vox, 24, suman en contra 147, Sánchez necesita negociar los apoyos, votos afirmativos o abstenciones, de Iglesias, PNV, ERC, JxCat, Bildu y Compromis para ser investido. Por eso Sánchez insiste en que PP y C's deben facilitarle la investidura y que ellos serán los responsables de lo que pueda ocurrir si no lo hacen, nuevas elecciones, endeudamiento del gobierno de España con los independentistas y con Podemos, bloqueo sine die de la investidura como hace cuatro años. Sánchez, un fenómeno del descaro y del cinismo, sabe que puede gobernar con 123 escaños porque ya gobernó con 84 tras la moción de censura tirando de demagogia, de geometría variable y de decretos leyes. Con la economía cada vez más autónoma respecto de la política nacional, ahí tienen a la prima de riesgo rondando los 70 puntos, ¿la recuerdan en 600?, y más dependiente de factores y voluntades que escapan al gobierno de cualquier país como el nuestro, Sánchez sabe que con los presupuestos de Rajoy puede seguir este año y si se tercia el siguiente porque la rigidez de las cuentas del Estado es un principio que pasó a mejor vida, como la anualidad y la complitud. Y sabe que puede seguir en funciones mucho tiempo y batir incluso el récord de Rajoy. Pero sobre todo, Sánchez sabe que no hay posibilidad de derribarle con una moción de censura porque nunca 176 diputados llegarán a ponerse de acuerdo en apoyar a un candidato alternativo. Sánchez tiene su prioridad en ese gobierno monocolor apoyado en 123 escaños, el que obtendría con la abstención de PP y C's, porque no quiere gobernar con Iglesias cuya egolatría le incomoda mucho y perturbaría con toda seguridad el funcionamiento del Consejo de Ministros y de la Administración estatal en su conjunto. Y Sánchez no quiere acuerdos ni cesiones con luz y taquígrafos con independentistas, PNV y Bildu incluidos, porque en el PSOE podría haber turbulencias, no demasiadas ciertamente una vez pasadas las autonómicas y locales y asentado cada dirigente en su puesto, de gobierno o de oposición pero asentado, y los votantes en sus cosas hasta las próximas.

La cuestión es que Sánchez, un fenómeno ya digo del descaro y del cinismo, se atreve a exigir a PP y C's que actúen con responsabilidad de Estado y le faciliten la investidura como si ambas cosas tuvieran relación en este caso. La tendrían si Sánchez hubiera conseguido mejores resultados que esos exiguos 123 escaños o si consiguiera el acuerdo con uno de los dos partidos interpelados sobre alguna suerte de programa o, al menos, sobre algunas rayas rojas. Supongo que cuando Rajoy alienta el acuerdo de Sánchez y Rivera está sugiriendo, apoyando, entonces sí, por responsabilidad de Estado, la abstención del PP ante un gobierno razonable que diera estabilidad a la política española. Puro sentido común. Pero Sánchez exige la abstención porque sí, sin entablar conversaciones, ni negociaciones ni buscar acuerdos. Sin programa alguno como ya hizo en la moción de censura. Y puestos a buscarlos siempre mejor con Podemos, Mareas, Compromís, PNV, Colau o con el nacionalismo independentista catalán, vasco, navarro o balear. Nunca con C's, salvo casos singulares, y jamás, jamás con el PP. En semejante escenario lo de abstenerse sería inaceptable y justamente por sentido de Estado lo apropiado es votar en contra de la investidura de Sánchez.