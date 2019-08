¿Sigue existiendo la esclavitud hoy?

S i las cuentas de los modelos meteorológicos no fallan, queridos amigos, hoy volveremos a cierta normalidad tras la locura de las temperaturas de ayer y anteayer. ¿Que a ustedes les han gustado? De acuerdo, fantástico, en la diversidad está el gusto. Pero déjenme que, una vez más, exprese mi disconformidad en cuanto a lo comúnmente establecido de que "buen tiempo" sea un calor asfixiante. En estas latitudes, y en nuestra Galicia, precisamente "buen tiempo" es esa mezcla de luz, fresquito, sol y treguas del mismo que nos hace diferentes. Lo otro, lo tórrido de la canícula más rigurosa, no va con los modos de por aquí...

Hecha la pertinente acotación relativa a lo más cotidiano, vamos a lo nuclear en estas líneas. Y como las mismas están escritas ayer, "Día Internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y su abolición", instaurado en 1998 por Naciones Unidas, les propongo tal tema. Pero no voy a quedarme en la descripción, interpretación o el recuerdo de un fenómeno más o menos conocido y pretérito: el de la esclavitud legal. Yo lo que quiero es profundizar en su percepción de si sigue existiendo o no la esclavitud hoy. Encubierta, por supuesto, pero esclavitud.

Yo les diré que sí. Y no hace falta que les remita a situaciones concretas que he podido comprobar "in situ", en aquellos lugares donde el imaginario colectivo sitúa tal situación de trabajo más o menos forzado, muy infraremunerado o que, por cualquier razón, priva a las personas de sus derechos más elementales como seres humanos. No, déjenme que ponga el foco mucho más cerca, en la situación de personas que se mueven entre nosotros, en nuestro "primer" mundo, pero que, por ejemplo, trabajan el doble de horas que las que figuran en su contrato, a cambio de sueldos que no llegan al salario mínimo interprofesional. No son esclavos, no, porque en cualquier momento podrían tener la iniciativa de dejar una relación profesional „explícita o no„ profundamente injusta y asimétrica, pero todos sabemos "de facto" que esto es materialmente imposible en determinados contextos. Y es que nuestro sistema económico, seguramente el mejor de los posibles en inicio, ha sido tensado a veces hasta extremos diseñados a la medida de los más influyentes, de forma que incluso en ciertas ocasiones la injusticia se nos antoja parte indefectible del mismo. No. Es posible una relación comercial, laboral y económica entre las personas donde la riqueza, el valor generado, sea más permeable a todos los actores del sistema de creación del mismo. Y determinados patrones de distribución de tal valor, sin cadenas ni palizas, sí que pueden entrar dentro de la definición de "esclavitudes modernas".

Y más allá de tal protoesclavitud cotidiana, que va a más, hay muchos más ejemplos. Hemos hablado muchas veces de la esclavitud que supone la prostitución. O el tráfico de órganos "inter vivos", vigente en muchas latitudes. Yo considero también esclavitud el extremo de que una persona tenga que traficar con su cuerpo para alumbrar los hijos de otros, por mucho que nos parezca una opción personal. Y, a partir de ahí, los clásicos: desde tripulaciones de barcos de pesca hacinadas durante meses por casi nada, en determinados países, hasta la mendicidad forzada, cuyos ribetes llegan hasta nosotros. Del trabajo forzado existente en países donde el Estado claudica a favor de mafias organizadas y grupos terroristas, hasta las más sutiles formas de uso de menores de edad carentes de cualquier tipo de protección o red familiar.

La esclavitud legal, que un día se entendió como natural incluso por personas brillantes y con amplias contribuciones a diferentes disciplinas, es prácticamente parte del pasado en todo el mundo. Pero, como les digo, basta rascar un poquito más para encontrar muchos de los mimbres presentes en tal conjunto de execrables prácticas. Porque, para empezar, nadie tiene derecho a disponer del trabajo de nadie si no es a cambio de una relación de intercambio justa. Y en esto la esclavitud llamada "de puertas para adentro", en el que muchas personas son esclavizadas por sus propias familias o personas cercanas, es notoria, y de vez en cuando se cuela en los teletipos.

No puedo terminar estas líneas sin referirme al hecho de que en las mismas he optado por hablar de esclavitud de personas, pero que en la foto de tal realidad está presente, sobre todo, su impacto en femenino. Porque la esclavitud, como todas las lacras del mundo actual, se ceba especialmente con las mujeres en lo tocante a su prevalencia, volviéndose además especialmente lacerante y recrudecida en su expresión hasta niveles verdaderamente insoportables sobre todo en tales casos. Y es que ser mujer es hoy, en general, factor de riesgo para vivir mucho peor. No lo duden.

Me voy. Suma y sigue. Nos hablamos. Construimos. Y disfruten del fresquito que se nos promete.