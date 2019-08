Monten un goberno xa!

Os resultados das eleccións xerais deron unha ampla maioría de esquerdas, destacando claramente ao PSOE para formar Goberno, pero cun número insuficiente de deputados. O cal, obrigaba a Pedro Sánchez a decantarse entre Ciudadanos, con quen sumaba para facelo sen contar con outras forzas, ou Unidas Podemos, para o que precisaría do apoio ou a abstención doutros partidos.

A deriva de C's cara á dereita impediu a primeira opción, polo que o PSOE tivo que falar con UP nunhas tortuosas negociacións, que se poderían poñer como exemplo de cómo non facer as cousas para chegar a un acordo. Despois de perder moito tempo, ambas as dúas forzas cederon. Os do PSOE acadaron excluír do Goberno a Pablo Iglesias e os de UP a oferta para entrar nun goberno de coalición. O PSOE non quería aos de UP dentro do Goberno, nin estes obtiñan todos os postos e o peso que lles corresponderían dentro del, pero semella que ao final faltaba moi pouco para lograr un acordo, con pequenas cesións polas dúas partes. Por iso, os cidadáns non entendemos porque non se fixo un esforzo final para evitar o fracaso da investidura, salvo que un dos dous partidos non quixese tal acordo.

O caso é que agora hai unha data límite para a constitución dun Goberno en España: o 23 de setembro. Se non se logra, iriamos a novas eleccións cun resultado incerto. Incompensiblemente, o principal candidato para presidilo, Pedro Sánchez, non para de enguedellar sen buscar reunirse co seu principal posible socio de Goberno, e os UP teiman en enumerar un listado de agravios. Ninguén tende pontes. Onde está o Relator que os axude a entenderse?

Namentres, as distintas Administracións teñen que apañárense cuns orzamentos prorrogados, insuficientes para atender as medidas sociais aprobadas nos últimos meses. Polo que urxe xa un Goberno en activo que asuma as súas funcións para facer fronte os retos trascendentais a que se enfronta o noso país nun vindeiro próximo.