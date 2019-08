Pasan cosas aunque el gobierno se esconda

Lo normal es que las legislaturas duren cuatro años y que la situación de un gobierno en funciones sea provisional, pero llevamos tres años largos muy accidentados que impiden la normalización política. Rajoy estuvo doce meses de presidente de un gobierno en funciones, de octubre de 2015 a octubre de 2016, período en el que se celebraron dos elecciones generales, la investidura frustrada de Sánchez y la que llevó a Rajoy con 137 escaños a la Moncloa. En junio de 2017 se debate y vota la moción de censura que presenta Podemos con resultado negativo y un año después Sánchez presenta otra con éxito y gobierna desde el 2 de junio de 2018 con 84 diputados, convoca elecciones el 15 de febrero de 2019, las gana el 28 de abril pero fracasa en la investidura y suma ya seis meses y medio de presidente en funciones que pueden estirarse hasta noviembre... como poco. Cuatro años desde octubre de 2015 es mucho tiempo de provisionalidad, incertidumbre y parálisis en asuntos de importancia, los presupuestos sin ir más lejos, con lo que ello supone. Y sin embargo parece que nada grave sucede. Es la seguridad que proporciona la democracia dirán algunos, puede, pero también la dictadura era para muchos millones de españoles tiempo de seguridad y de calma chicha. Somos animales de costumbres y acabamos por normalizarlo casi todo pero suceden cosas aunque el gobierno se empeñe en no hablar de ellas y entre silencios, chalaneos y frivolidades, pierde nervio la democracia constitucional.

Y así, mientras Iglesias pide ministerios y Sánchez los niega sin decirnos por qué en junio admitía y ahora no a Podemos con una vicepresidencia y tres carteras en el Consejo de Ministros, mientras avisan desde medios internacionales serios del deterioro de Barcelona, ni el presidente ni nadie del gobierno sale a explicar y explicarse a propósito de lo sucedido con el Open Arms. Como ustedes he leído reflexiones de todo tipo sobre el asunto y tengo como ustedes opinión formada pero hasta ahora no he conocido la posición del gobierno. Digo la posición que debe tener un gobierno, no la opinión balbuciente de un ministro, los deseos píos de otro sobre un mundo mejor o las llamadas retóricas de Sánchez a la UE. Se echa de menos la comparecencia, y no es la primera vez, de un portavoz del gobierno que con datos, con normas y con hechos explique a los españoles por qué con el Aquarius sí se pudo y con el Open Arms no. Por qué se retuvo en puerto español a este último en enero y por qué se le dejó partir sabiendo a qué se iba a dedicar. Qué pinta el Audaz en Italia. Cuántos emigrantes acoge anualmente España y qué pasa con ellos después, cuántos trabajan, cuántos se van a Europa o regresan a sus países de origen, cuántos mendigan en nuestras calles. Sería deseable que los ciudadanos pudiésemos recibir de nuestro gobierno información veraz, completa y puntual sobre todo ello y no opiniones de ministros vertidas en los pasillos del Congreso deprisa y corriendo e información incompleta y tan tardía como la que dará la vicepresidenta Calvo no sabemos cuando ante la Diputación Permanente. Deberíamos recibirla en una comparecencia sosegada en la televisión pública, mejor si con preguntas de gentes solventes. De momento nos hemos quedado con las ganas y no es extraño, por ello, que se escuchen sandeces o barbaridades sobre un asunto delicado y complejo que requiere aparcar emociones, ajustar capacidades y dejarse de demagogias. El gobierno está en funciones y los dirigentes llamados a pactar la investidura o a reconocer ya que iremos a elecciones se esconden como si el mundo hubiera dejado de dar vueltas. Vivimos en una situación política anómala aunque pretendan que rebosamos normalidad y buen hacer.