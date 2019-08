Las bombas explotan en los rostros de los niños sirios como las pompas de jabón lo hacen ante las caras de la mayor parte de los infantes del mundo más civilizado... que a buen seguro, es el más incivilizado de los mundos por permitir que suceda lo que está sucediendo allí y en otros muchos lugares de cuyo nombre no quiero acordarme.

Por medio de una imagen que me envía mi madrina, llega a mi retina la instantánea de un pequeño ensangrentado de poco más de seis años. Es sirio. Su nombre no le importa a nadie. Es una víctima. Es un número... Me gustaría socorrerle, abrazarle y hasta besarle. Debo ser de otro planeta. Nadie quiere ver miserias ajenas porque ya le basta con las propias... A mí no. También debo ser masoquista.

Miro al niño durante un rato. Corta mi trabajo y, por supuesto sin pretenderlo, frena mi devenir por un instante. Es moreno y de pelo abundante. Tiene el cuello ensangrentado. Está delgado de hambre. Lleva un pantalón corto y permanece sentado en una camilla mientras unos guantes de goma lo examinan. La fotografía ha trascendido. Se ve que no hay leyes de protección de datos por allí y que, por ello, hasta los moribundos pueden ser expuestos públicamente a un mundo occidental que, en su mayoría y tras un leve instante de sombra, se regocijará pensando que por aquí, a falta de otras cosas, al menos tenemos paz.

El rostro de mi ahora amigo expresa enfado y terror. No me extraña. Como decía Sartre, los demás son el infierno. El pobre niño acierta a susurrar unas palabras antes de morir. Una frase lapidaria que me revuelve por dentro y que me hace avergonzarme de ser mayor: "Se lo voy a contar todo a Dios"... Claro que sí. Hay que hablar de esto con alguien y nadie mejor que el jefe supremo...Yo también lo haré.

Voy a contarle a mi Dios, al suyo, y a todos los habidos y por haber „que en realidad son solamente uno„; que han matado a un niño sin nombre... Pero es que, además, aprovecharé para comentarle que a lo largo de la historia de la humanidad, nos hemos destrozado los unos a los otros ante su atenta y aparentemente mirada impasible.

Si algún día logro ver a Dios o, quizás, a mi amigo invisible, voy a comentarle que en todas partes vi tristeza, enfermedad, injusticia y pobreza. Le mencionaré que fui testigo de cómo consentía que la vida se cebase con algunos y cómo parecía regalar vino y rosas a muchas gentes carentes de humanidad... Y, cuando hayamos acabado, también le daré las gracias por haberme permitido reconocerlo a través de los ojos de aquellos que, como este niño sirio, se deshacían de dolor.