Véndese país

Un grupo de xubilados madrileños compra unha aldea en Galicia para un retiro conxunto", este era o titular publicado o pasado 21 de agosto por un portal web de venda e aluguer de vivenda. No corpo da nova, a xerenta da inmobiliaria da empresa en cuestión amósase absolutamente convencida de que deste xeito é posible repoboar o rural galego e infórmanos tamén de que en Galicia existen outras 2.000 aldeas abandonadas.

A nova, escrita coa linguaxe neutral e levemente celebratoria da publicidade encuberta, resulta, porén, pola contundencia do seu contido, un verdadeiro informe forense da situación actual da chamada Galicia interior. Así, se precisásemos evidencias indiscutibles do fracaso neoliberal en Galicia que vaticinou Vence xa no 2005, a situación de abandono, despoboamento e desleixo do rural galego ofrece algunhas das máis elocuentes. Asumindo ao pé da letra a falacia do credo neoliberal da non intervención do estado na economía e no territorio, os xestores da nada da Xunta de Galicia levan literalmente décadas deixando esmorecer de morte morrida o que debera ser un dos sectores estratéxicos do noso país, e non só pola súa achega ao PIB nacional, senón tamén pola súa capacidade para frear o devalo demográfico e ofrecer unha alternativa laboral e vital á nosa xuventude nun momento de prolongada crise económica e masiva precarización do emprego.

O conto da España baleira ten en Galicia, como adoita acontecer sempre nos países convertidos en laboratorios neoliberais, o seu precedente vergoñento. Nós levamos décadas xa de adianto sobre o resto das provincias interiores do estado no que se refire á acumulación de fincas rústicas en desuso, aldeas enteiras habitadas unicamente polo esquezo e monte deixado a monte. Somos pioneiros na contabilidade xeral do desastre, na das hectáreas de terras fértiles improdutivas, xuventude emigrada e patrimonio cultural, natural e artístico en ruínas.

Ignoramos como chegou a Xunta de Galicia a acumular eses 11.587 millóns de euros de débeda pública que agora mesmo padece pero, abofé, non teñen a súa orixe nas políticas destinadas á protección e desenvolvemento do territorio. Pois sería posible e mesmo urxente, coa lexislación en vigor na man, actuar sobre o territorio para paliar a súa degradación e abandono definitivos con políticas públicas que incentiven a súa recuperación. E se non houber capacidade lexislativa abonda, pódense importar modelos xa testados noutro lugar e poñelos aquí en marcha.

Sospeitamos, así a todo, que o problema neste caso non é de creatividade xurídica senón máis ben da simple falta de vontade e iniciativa políticas. Entón, o que contemplamos hoxe é o interior dun país en venda na súa totalidade e sometido á man supostamente invisible do mercado. Un país que corre o risco de se converter na segunda vivenda vacacional ao fresco en tempos de aquecemento climático global para inquilinos das cidades do sur abafante, ou nun inmenso centro xeriátrico a campo aberto para investidores foráneos que atoparán aquí verdadeiros paraísos a prezos de saldo. Fin de vida na fin do mundo sería un bo slogan promocional.