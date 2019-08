Dieta animal

A vueltas con las ventajas e inconvenientes de una y otra dieta en el ser humano, la mediterránea o la atlántica, la habitual o la vegana, etc., a lo que se suman las intolerancias a tal o cual alimento, todo esto ha condicionado mucho los regímenes alimentarios entre nosotros. Pues algo así debe ocurrir entre los animales, y ahora lo circunscribo en este minuto al cordero. No sé con profundidad, aunque lo he catado pero sin hacer comparaciones, por qué se dice que el mejor lechazo segoviano es el que procede de Sacramenia, pueblo del norte de la provincia casi lindante con tierras de Valladolid y Soria. Todos los corderos lechales son un rico bocado en Castilla, y los de Segovia no digamos; discuten entre los asados de Sepúlveda o Pedraza, pero todos ensalzan los de Sacramenia. Será sin duda por los pastos que comen las ovejas en aquellos parajes, alimento que de alguna manera pasa de las ovejas que paren a las crías y a la leche que maman los corderillos durante los 40, 45 días, rara vez dos meses, antes de ser sacrificados. ¿Qué tienen aquellos pastos? Pregunto a entendidos y salen a relucir muchos más factores, raza, estabulación y pastoreo, clima, pero todos coinciden en destacar los pastos de las ovejas por Sacramenia. Seguro que habrá explicación.