Las redes de los engaños

Alba: "Marcos me pidió que le escribiera un largo mensaje acerca de mí. Digo Marcos porque eso pone su perfil de la red social en la que nos conocimos. No estoy segura de que sea su verdadero nombre. No me importa. Él piensa que me llamo Rosa, y no es así. Las mentiras son una forma como cualquier otra de protección cuando te mueves por territorios en los que es mejor no confiarse. Me pidió sinceridad y se la prometí. No será la primera vez rompo una promesa antes de que se me vaya de las manos. Ni la última. Soy de esas personas que piensan que es mejor una mentira a tiempo que una verdad peligrosa. Así que empecé mi mensaje confesando mi nombre completo. Puse el primer apellido de mi peor amiga y el segundo de mi mejor enemiga. Un cruce leal de afinidades y desavenencias. Luego le revelé que de niña quería ser una superheroína que no tuviera que enseñar la cara. Iron Woman. Rica, muy inteligente y blindada. Rejuvenecí unos cuantos años en la fecha de nacimiento. En concreto, pasé de tener 45 a 25. Él me dijo que tenía 30. A saber cuántos tiene en realidad. Quizá sea un señor de 70 o un crío de 15. Las redes son un buen caladero de engaños. Como fotografía del perfil uso un cuadro del siglo XVII con una mujer de ojos misteriosos y sonrisa lánguida. De autor anónimo. Confesaré que tengo ojos los ojos de color verde. Son oscuros. Larga cabellera rubia en lugar de mi pelo corto y marrón. Me contó que las mujeres altas le intimidan así que no le desvelaré que calzo un 42, que piense que es un 38. A los 12 años ya era la más alta del instituto y me aburría jugando al baloncesto casi por decreto. Seré magnánima y le diré una verdad: mi número preferido es el 9. Y mi color favorito, el rojo. Además, le contaré, soy muy deportista, extrovertida, dicen que soy simpática, tranquila. Controlo mis nervios siempre y me gusta el orden. Todo lo contrario de la realidad. También le haré saber que soy soltera. Sospecho que no le interesa alguien que lleva 17 años casada. De momento, me entretiene, y mentir a un tipo que vive al otro lado del mundo es divertido e inofensivo".