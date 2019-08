Mi amigo atópico (II)

Ya creí que no venías", le espeté a mi amigo, el atópico y desubicado, cuando apareció, tarde, en la terraza cubierta del Bar de Nely. Masculló una disculpa, típica y también atópica, pidió un gin-tonic y empezó a hablar muy despacio.

-Mira, no sé si hago bien en contarte mis elucubraciones para que tú las cuentes, por no atreverme yo, pero bueno, lo prometí y allá va. ¿Por dónde íbamos?

- Íbamos por lo de las tres Españas „le recordé„. Me decías que no había ni una España, como dicen los patrioteros, ni dos, como cantan los poetas, sino tres: la España per se, de los que creen y piensan que España es y debe ser una desde siempre y para siempre; la per accidens, de los que creen y piensan que hoy son España por circunstancias pero que pueden y/o deben dejar de serlo en el futuro; y la España in dubio, la de los españoles que saben que hoy lo son por circunstancias históricas mudables pero que no tienen claro si les conviene más seguir siéndolo en el futuro o asumir una propuesta distinta. Creo que resumo bien.

Asintió, sacó un papel con notas y números y dijo:

-Ahora habría que saber en qué regiones o comunidades es mayoritaria cada una de las tres Españas y habrá que preguntar a la gente pero, de momento, podríamos adelantar una hipótesis que nos oriente para mejor acertar en las decisiones que se pudiesen ir tomando. Mi hipótesis de salida es la siguiente: En la España per se estarían mayoritariamente Asturias, Cantabria, La Rioja, las provincias castellanas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla, que supondrían unos 13 millones y medio de habitantes. De la España per accidens se podrían considerar Galicia, Euzkadi, Cataluña, Navarra y Valencia con un total aproximado de 17 millones y medio de habitantes. Y a la España in dubio podrían apuntarse Aragón, las tres provincias de León, Andalucía, Baleares y Canarias que sumarían unos 14 millones de habitantes.

-¡Vaya!, es sugerente „concedí„, pero solo es una hipótesis...

-Ya te lo dije, „replicó„ pero hipótesis que es posible confirmar o no por medios democráticos y constitucionales. Ya te explicaré cómo.

Y quedamos en eso, a la misma hora y en el mismo Bar de Nely, nunca mejor dicho, "sitio distinto".