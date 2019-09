La manoseada expresión Piove, porco Governo debía medir el colmo de la desafección de la masa enfurecida hacia sus gobernantes, al atribuirles incluso la responsabilidad de los fenómenos naturales o "actos de Dios". Costaba imaginar que este divorcio pudiera empeorar, pero lo logra cuando ni siquiera existe un Ejecutivo al que reprochar la lluvia. El aparente insulto conlleva en principio el reconocimiento de una autoridad eficiente, del mismo modo en que una blasfemia afirma la existencia de la divinidad.

Las tormentas asumibles registradas esta semana, de las que no puede culparse al siempre porco Governo por hallarse en funciones, corroboran la fragilidad de la situación interina en la hipótesis de un trauma nacional nunca desdeñable. Llueve, y no hay ni Gobierno. La terca continuidad de la naturaleza frente a la liviandad de sus súbditos humanos.

La ausencia de poder ejecutivo no se debe a la irresponsabilidad ciudadana. La sabiduría de las multitudes determinó en abril que Pedro Sánchez continuara como presidente del Gobierno. Solo le impuso una caución imaginativa, que mostrara su habilidad para tejer la red social de un pacto con sus vecinos. La creatividad a la hora de conformar la alianza era una prueba sencilla, dado que no existían otros aspirantes. De ahí la estupefacción ante la incapacidad para forjar un gabinete, complicada por la vicepresidenta al insistir en que son los otros partidos quienes tienen que leer los resultados y obrar en consecuencia.

Carmen Calvo invierte caprichosamente la carga de la prueba electoral. Es un curioso descuido constitucional, pues corresponde al candidato "exponer" literalmente su programa, tras la "propuesta" del Rey. Son datos que debiera dominar Sánchez, tras fracasar cuatro veces de cuatro en el empeño y por mucho que hablara en verano ante el Rey de "una investidura frustrada". El PSOE puede insistir en su contraataque con la inhibición todavía más sonora de la derecha, pero los conservadores no juegan ningún papel en este capítulo de la historia, por decisión de los votantes.

Los vicios de anteriores Gobiernos se contagian al margen de las ideologías. Todavía resuenan las críticas del PSOE a la conspicua inhibición de Rajoy, que lindó con una crisis de Estado al desobedecer el mandato o "propuesta" del Rey para que optara a la investidura tras las elecciones de 2015. A Sánchez le resulta tan grave este desaire que tuvo el mal gusto de citarlo en el propio palacio real de Marivent, después de una audiencia regia. Los reproches a domicilio al anfitrión no son de buen tono. En especial, ahora que el secretario general socialista amaga también con no considerarse candidato. Es decir, desempeña un cargo de rango supremo a cuya continuidad no desea aspirar. Está a un paso de dar la razón a la Derechísima Trinidad, cuando insiste en que el bloqueo de la legislatura se debe a la identidad del candidato.

Sánchez ha agostado en el mes del mismo nombre la jubilosa acogida que su triunfo relativo recibió en la Europa no populista. Puede hablarse de una rendición incondicional de las cancillerías, por encima de las logradas por Zapatero aunque siempre a distancia de González. En su esquizofrenia política entre la temeridad y la prudencia, el presidente en funciones tendrá que explicar algún día una renuncia que se erige en claro ejemplo de derrotismo. Ha degradado la perspectiva de un resultado excepcional por inesperado en las urnas. Ha autorizado la instalación de una duda razonable sobre la magnitud de su triunfo. Ha decidido dilapidar su ventaja.

El concurso de patriotismos desatados en que ha degenerado la vida pública se compadece con los ejecutivos mas débiles de la historia. Como de costumbre, los escépticos les superaban en pragmatismo al afrontar la agenda cotidiana. Al repasar los escolios que los padres de la Constitución adjuntaban a las discusiones de forjado de la Carta Magna, se extrae la conclusión de que Peces Barba, Solé Tura, Miquel Roca o el propio Manuel Fraga comparecerían hoy ante la Audiencia Nacional como reos de separatismos, apologías destructivas o rebeliones violentas.

Desprovistos de argumentos con un mínimo de solidez, los acérrimos de la estrategia o lo que sea del PSOE se encelan en que le garantiza un margen todavía más holgado en las elecciones de noviembre, aunque sea a condición de endosarle las culpas de la parálisis a Podemos. Esta hipótesis es perversa incluso como planteamiento. Aunque Sánchez tuviera la certeza de una victoria electoral, resulta abusivo ignorar el pronunciamiento de los ciudadanos para apuntarse a la doctrina del ludópata, siempre una apuesta más. España lleva tres elecciones consecutivas falsificando los resultados y obviando la voluntad expresa de los votantes. Ante la dificultad para configurar un sencillo ejecutivo, cabe exigir por lo menos que siga lloviendo. Falta hace.